¿Quién es Miguel Terceros? La figura que tiene soñando a Bolivia
La figura que tiene soñando a Bolivia con la clasificación al mundial.
La selección boliviana consiguió el pase al repechaje para pelear un cupo al mundial de 2026, con el Alto como principal arma lograron llegar a 20 puntos superando los 18 de Venezuela arrebatándole el cupo.
Más allá de la localía, Bolivia tuvo una figura inesperada, después de la salida de Moreno Martins la selección no encontraba en quien depositar la fe en el equipo y todo parece indicar que ha llegado una joven estrella.
Miguel Terceros, la joya boliviana
Miguel Terceros es un joven de apenas 21 años que pertenece al Santos de Brasil, pero que juega cedido en el América MG del mismo país. El jugador surgió como una revelación en estas eliminatorias guiando a su selección a una histórica obtención del repechaje después del triunfo frente a Brasil con gol precisamente del mismo Terceros.
El jugador perteneciente a Santos tuvo una actuación más que destacada anotando 7 goles en estas eliminatorias empatando en el segundo lugar con Luis Díaz y quedando a solo uno de Lionel Messi. Este jugador caracterizado por su gambeta y su gran pegada espera continuar con su buen momento y lograr llevar a su selección de nuevo a un mundial después de 32 años.
Miguelito, como le dicen, empezó su carrera en Santos con apenas 14 años cuando ingresó a la academia del equipo y tras deslumbrar en las categorías menores el día después de cumplir 18 años firmó su primer contrato profesional con el equipo. Si bien en el club no ha podido conseguir continuidad, para la selección se ha convertido en la solución de todos sus problemas, que, desde su debut, el 24 de septiembre de 2022 no se ha perdido ninguna convocatoria. Jugó Copa América y llevó a su selección al repechaje anotándole gol a selecciones como Brasil, Colombia o Paraguay.
Cuando se conocerá el rival de Bolivia
Para el repechaje la selección boliviana ya conoce uno de sus posibles rivales, Nueva Caledonia, por ahora tendrá que esperar a que se terminen el resto de las eliminatorias para conocer el resto de posibles rivales. Recordemos que el repechaje ahora es diferente, ya no será a partido único para algunos equipos, de los 6 equipos, los 4 con peor coeficiente jugarán semifinal y los ganadores quedarán plantados contra los otros dos para ahí si disputarse el partido final.
