¿Quién es Miguel Terceros? La figura que tiene soñando a Bolivia

Miguel Terceros, la joya boliviana

Miguel Terceros es un joven de apenas 21 años que pertenece al Santos de Brasil, pero que juega cedido en el América MG del mismo país. El jugador surgió como una revelación en estas eliminatorias guiando a su selección a una histórica obtención del repechaje después del triunfo frente a Brasil con gol precisamente del mismo Terceros.

El jugador perteneciente a Santos tuvo una actuación más que destacada anotando 7 goles en estas eliminatorias empatando en el segundo lugar con Luis Díaz y quedando a solo uno de Lionel Messi. Este jugador caracterizado por su gambeta y su gran pegada espera continuar con su buen momento y lograr llevar a su selección de nuevo a un mundial después de 32 años.

Miguelito, como le dicen, empezó su carrera en Santos con apenas 14 años cuando ingresó a la academia del equipo y tras deslumbrar en las categorías menores el día después de cumplir 18 años firmó su primer contrato profesional con el equipo. Si bien en el club no ha podido conseguir continuidad, para la selección se ha convertido en la solución de todos sus problemas, que, desde su debut, el 24 de septiembre de 2022 no se ha perdido ninguna convocatoria. Jugó Copa América y llevó a su selección al repechaje anotándole gol a selecciones como Brasil, Colombia o Paraguay.