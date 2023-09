¿Quién sería el delantero titular de la Selección Colombia para el inicio de las Eliminatorias?

A una semana para el inicio de las Eliminatorias para el Mundial de 2026, el técnico Néstor Lorenzo presentó la lista de la Selección Colombia para los partidos ante Venezuela como local y ante Chile como visitante. En total, 26 jugadores recibieron el llamado del argentino.

Entre los convocados, figuran cuatro delanteros centro como lo son Rafael Santos Borré (Eintracht Frankfurt), Jhon Córdoba (Krasnodar), Jhon Jáder Durán (Aston Villa) y Mateo Casierra (Zenit). A raíz de ello, surge la incógnita por saber quién sería el llamado a ser el titular en esta posición.

En este sentido, Casierra parte como el principal candidato, pues ha tenido un muy buen inicio de temporada en la Liga Premier de Rusia con seis goles en igual número de partidos jugados, además de dos asistencias. Estos números lo ponen como el máximo artillero del campeonato.

Vea también: "El tercero es un favor": Carlos Antonio destapó las cartas sobre los convocados por Néstor Lorenzo

Por otra parte, el jugador surgido del Deportivo Cali hizo parte de la reciente convocatoria para los partidos de la fecha FIFA de junio ante Irak y Alemania, siendo determinante con una anotación que le dio el triunfo a la 'Tricolor' ante el equipo de Oriente Medio.

Eso sí, no se puede desconocer que Córdoba y Durán también atraviesan un momento positivo en sus respectivos clubes. El primero viene convirtiendo goles con el Krasnodar tanto en la Liga como en la Copa de Rusia, mientras que el segundo viene sumando más minutos en el Aston Villa bajo las órdenes de Unai Emery, tanto así que ya suma dos anotaciones: una en la Premier League y otra en la Conference League.

Le puede interesar: Convocatoria Selección Colombia: tres sorpresas en el llamado de Lorenzo para las Eliminatorias

En el caso de Santos Borré, no ha sumado minutos en la temporada con el Eintracht Frankfurt. No obstante, no deja de ser un jugador que cumple en el esquema táctico de Néstor Lorenzo, por lo que no se puede descartar su presencia en alguno de los dos primeros partidos de las Eliminatorias.

¿Cuándo serán los partidos de Colombia en las Eliminatorias?

El primer compromiso de Colombia en las Eliminatorias al Mundial será ante Venezuela el próximo 7 de septiembre en Barranquilla a las 6:00 de la tarde. Cinco días después, tendrá que visitar a Chile en Santiago en encuentro que comenzará a las 7:30 de la noche.

Otras noticias

De una muerte súbita a terminar la Media Maratón de Bogotá