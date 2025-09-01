Actualizado:
¿Quién tiene que ser el 9 de la selección?
Dayro Moreno, Luis Suárez o Jhon Córdoba, quien será el delantero centro titular para estos partidos de eliminatoria.
Con los partidos de esta fecha de eliminatoria cada vez más cerca nos preguntamos cuál de los tres delanteros llamados por Néstor Lorenzo debe ser el titular.
En la más reciente convocatoria el técnico de la ‘tricolor’ sorprendió a todo el mundo con el llamado de Dayro Moreno para disputar los partidos frente a Bolivia y Venezuela, pese a estar próximo a cumplir 40 años, el delantero colombiano disfruta de uno de los mejores momentos de su carrera, después de haberse convertido en el máximo goleador colombiano en la historia del futbol, Dayro no ha frenado en su ambición y hoy en día se encuentra como el máximo goleador de esta edición de la Copa Sudamericana.
Dos viejos conocidos que buscan afianzar su lugar.
Dejando de lado a Dayro, nos encontramos con dos viejos conocidos, dos jugadores que ya han jugado en esta eliminatoria con la camiseta de la selección, Luis Suárez que logró disputar apenas unos minutos en el empate a 0 frente a la selección de Perú y Jhon Córdoba quien ha disputado 8 partidos de esta eliminatoria y sigue sin poder convertir o asistir.
El delantero del Krasnodar ruso viene de anotar gol en la fecha inmediatamente anterior al parón de selecciones, además en 7 partidos de esta temporada lleva 4 goles y 1 asistencia para su equipo. Luis Suárez por su parte, llega con aires renovados, recordemos que en este mismo mercado de fichajes pasó del Almería al Sporting C.P. de Portugal, en su nuevo equipo lleva 4 partidos anotando 2 goles y regalando 1 asistencia, ambos delanteros llegan en muy buen momento con sus clubes, pero ¿Podrán hacerse presentes en el marcador con la camiseta de la selección?
La cuarta opción para la selección.
Por otro lado, Néstor Lorenzo tiene una cuarta opción para el ataque del combinado nacional, una opción que ya probó contra Argentina y es la de jugar sin un nueve referencia, usar a Luis Díaz como principal arma de ataque y rodearlo de varios volantes con llegada como James, Jhon Arias o incluso Richard Ríos.
No sabemos cuál sea la decisión que finalmente tomará el técnico de la selección Colombia, lo único que esperamos es que sea la decisión correcta para poder retomar el rumbo de la victoria.
