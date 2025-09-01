¿Quién tiene que ser el 9 de la selección?

Con los partidos de esta fecha de eliminatoria cada vez más cerca nos preguntamos cuál de los tres delanteros llamados por Néstor Lorenzo debe ser el titular.

En la más reciente convocatoria el técnico de la ‘tricolor’ sorprendió a todo el mundo con el llamado de Dayro Moreno para disputar los partidos frente a Bolivia y Venezuela, pese a estar próximo a cumplir 40 años, el delantero colombiano disfruta de uno de los mejores momentos de su carrera, después de haberse convertido en el máximo goleador colombiano en la historia del futbol, Dayro no ha frenado en su ambición y hoy en día se encuentra como el máximo goleador de esta edición de la Copa Sudamericana.