Actualizado:
Jue, 04/09/2025 - 21:33
Quintero hizo confesión tras clasificar al Mundial: “es una…”
Colombia clasificó este jueves al Mundial del 2026.
El creativo Juan Fernando Quintero, que anotó uno de los tres goles con los que Colombia goleó por 3-0 a Bolivia y se clasificó al Mundial de 2026, manifestó este jueves que espera que Dios le de salud para poder jugar la Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México.
"Dios quiera y nos de mucha salud, nos de un buen año para llegar con buen ritmo", expresó el centrocampista, de 32 años, al Gol Caracol tras el partido disputado en el estadio Metropolitano de Barranquilla.
Vea también: Tabla de posiciones de la Eliminatoria tras la fecha 17: solo queda el repechaje
Con goles de James Rodríguez, Jhon Córdoba y Quintero, el equipo que dirige el argentino Néstor Lorenzo consiguió, además de la clasificación, romper una racha de seis partidos sin ganar y escaló al quinto lugar con 25 puntos.
Por eso, el futbolista de River Plate aseguró: "Felicitaciones a todo el grupo, esto es para todo colombia, es una oportunidad para que nos unamos y tener esperanza en nuestro deporte".
Quintero, que en el gol de Córdoba filtró un pase preciso para que el ariete celebrara, destacó que su pegada "es una cualidad", pero destacó que "los movimientos de los compañeros hacen que todo sea más fácil" para él.
Le puede interesar: Definidas las seis selecciones de CONMEBOL clasificadas al Mundial 2026
La selección colombiana será jueza en la última jornada de Venezuela, que ocupa actualmente el séptimo lugar y espera mantenerse en esa posición para disputar la repesca
Otras noticias: Las emociones del partido
EN VIVO ⚽ | Colombia vs. Bolivia - Eliminatorias 2025
Fuente
Antena 2 | EFE