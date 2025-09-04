Quintero hizo confesión tras clasificar al Mundial: “es una…”

El creativo Juan Fernando Quintero, que anotó uno de los tres goles con los que Colombia goleó por 3-0 a Bolivia y se clasificó al Mundial de 2026, manifestó este jueves que espera que Dios le de salud para poder jugar la Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México.



"Dios quiera y nos de mucha salud, nos de un buen año para llegar con buen ritmo", expresó el centrocampista, de 32 años, al Gol Caracol tras el partido disputado en el estadio Metropolitano de Barranquilla.

Con goles de James Rodríguez, Jhon Córdoba y Quintero, el equipo que dirige el argentino Néstor Lorenzo consiguió, además de la clasificación, romper una racha de seis partidos sin ganar y escaló al quinto lugar con 25 puntos.



Por eso, el futbolista de River Plate aseguró: "Felicitaciones a todo el grupo, esto es para todo colombia, es una oportunidad para que nos unamos y tener esperanza en nuestro deporte".