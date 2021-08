Quintero respalda a James: "Tengo la esperanza de que esté en la Selección"

El volante de 28 años Juan Fernando Quintero regresará a la Selección Colombia luego de ser confirmado por Reinaldo Rueda en la convocatoria para la Eliminatoria rumbo al Mundial de Catar 2022 en donde el combinado nacional visitará a Bolivia y Paraguay y recibirá a Chile.

Quintero vuelve a estar en la plantilla de Colombia después de no hacerlo desde el Mundial de Rusia 2019. Ahora, jugando en China, el mediocampista ha retomado ritmo competitivo es la principal carta del equipo colombiano teniendo en cuenta la ausencia de James Rodríguez.

Lea también: James defendió su faceta de 'streamer' en Twitch: "Espero que informen bien"

Precisamente, Juan Fernando Quintero opinó sobre la situación actual de Rodríguez, quien no fue llamado para la Eliminatoria y recientemente ha sido objeto de críticas por sus declaraciones y al no jugar en Everton.

"Siempre he dicho que él haga con lo que se siente bien. Ya el tema de lo que él diga yo no lo puedo controlar. A él le gusta la interacción con su gente. No nos podemos olvidar de lo que representa mundialmente y lo que representa para nosotros en la selección. Está viviendo una situación particular", dijo en diálogo con ESPN Colombia.

Por otro lado, Quintero demostró su respaldo a James y aseguró que volverá a estar en la Selección Colombia.

Le puede interesar: "No tengo nada en contra del técnico": James cambia el discurso con Rueda

"Lo único que le digo que como amigo estoy con él hasta el final. Lo respeto mucho como jugador y persona. Sé lo que le duele el país y la selección y está pasando por un momento difícil en su equipo, que muchos de los jugadores no somos ajenos. Como amigo tengo la esperanza de que en las próximas convocatorias va a estar, que se prepare bien", afirmó.

Finalmente, Juan Fernando Quintero reiteró que no se meterá en la vida personal de James y recordó las alegrías que le ha dado a la selección.

"En su vida personal nunca me voy meter. Es un tema de cada cual, como jugador quiero que esté en la selección y nos ayude a ganar partidos", puntualizó.