Referente de Ecuador se rebeló contra Beccacece: "Hay resentimiento"

Queda menos de un mes para que regresen las Eliminatorias Sudamericanas con Ecuador que espera sellar el segundo puesto de la tabla de posiciones cuando enfrente a Paraguay y Argentina. Sebastián Beccacece logró la clasificación para el Mundial de 2026 y quiere seguir dando golpes contra rivales que también atenderán a la Copa del Mundo como paraguayos y argentinos.

Después de los dos empates ante Brasil y Perú, pese a la clasificación, la hinchada armó guerra contra el timonel argentino, dado que no están convencidos con cada convocatoria y con los pocos goles que ha anotado el combinado nacional a lo largo de las Eliminatorias.

Vea también: Oficial: Deportivo Cali fue vendido y tiene nuevos dueños extranjeros

Sebastián Beccacece se casó con los mismos jugadores y para esta doble fecha, estaba dispuesto a convocar nuevamente a Robert Arboleda, defensor central del Sao Paulo que estuvo inmerso en las polémicas por actos de indisciplina en una gira en Estados Unidos cuando salió a un club nocturno con Gonzalo Plata y Kendry Páez en medio de la concentración.

Kendry y Gonzalo fueron convocados, mientras que Robert Arboleda dejó de estar en las convocatorias habituales de la selección de Ecuador. El zaguero del Sao Paulo es uno de los referentes del combinado nacional, pero por ese acto de indisciplina no volvió a ser convocado.

ROBERT ARBOLEDA SE REBELÓ CONTRA SEBASTIÁN BECCACECE

Para enfrentar a Paraguay y a Argentina, en los planes de Sebastián Beccacece estaba volver a contar con Robert Arboleda. De hecho, la opción de llamar al defensor estaba fijado para las fechas pasadas con la necesidad de tener más seguridad defensiva.

No obstante, pese a la ilusión de contar con Robert Arboleda, Joaquín Saavedra en El Canal del Fútbol sentenció que ya le hizo saber a la selección ecuatoriana que no piensa en regresar a las convocatorias. Su rechazo pasa porque siente que fueron muy duros con él, señalándolo de situaciones de indisciplina.

Le puede interesar: Chile cambió de planes con su nuevo DT; revelan ultimátum para Eliminatorias

El periodista ecuatoriano dio las razones del rechazo a la convocatoria, “resentimiento que tiene el jugador, lo vincularon con polémicas, le dijeron que era manzana podrida y ahora no quiere volver”. Con base en esto, el zaguero no tiene ningún interés en volver. Se siente dolido con la manera como lo trataron antes de la Copa América de 2024.

Anteriormente, Eduardo ‘Tanque’ Hurtado afirmó que Robert Arboleda quedó con malestar por la manera como lo excluyeron de la selección por presuntas situaciones de indisciplina. No estuvo en la Copa América de 2024 y desde ese momento, dejó de estar en los planes. Caso contrario el de Kendry Páez y Gonzalo Plata.

SEBASTIÁN BECCACECE CONFIRMÓ PRIMEROS CONVOCADOS

Aunque no ha salido la lista oficial, Sebastián Beccacece dejó claras algunas cosas no solo para los partidos ante Paraguay y Argentina, sino que también para el Mundial de 2026. Los arqueros y los delanteros ya están definidos para los dos juegos que quedan en Eliminatorias y para la Copa del Mundo.

Lea también: Copa Libertadores 2025: fixture oficial para las llaves de cuartos de final

Hernán Galíndez, Moisés Ramírez y Gonzalo Valle serán convocados como parte de la lista de los arqueros que deberán defender el arco. Seguramente, Galíndez se quede con la titularidad. En cuanto a los delanteros, Enner Valencia, Kevin Rodríguez y Leonardo Campana tienen ventaja sobre los demás atacantes.

Además de estos atacantes que tendrá para enfrentar a Paraguay y Argentina, y que probablemente estén en el Mundial de 2026, la gran sorpresa será por parte de un jugador de la Liga Ecuabet. Se trata de Miguel Parrales de gran presente en el Barcelona de Guayaquil.