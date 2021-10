Regreso de James a la Selección: lo que se conoce sobre su posible convocatoria

Luego del empate entre Colombia y Ecuador por la jornada de Eliminatoria sudamericana queda la gran duda sobre el futuro de James Rodríguez en la Selección y un posible regreso. Los hinchas en redes sociales piden al mediocampista como la 'salvación' a lo que ahora vive la 'Tricolor'.

El juego ofensivo 'cafetero' no ha llenado las expectativas en esta triple jornada. A pesar de utilizar varios hombres en ataque, todavía el equipo no actúa de la mejor manera y termina llegando al arco contrario de forma atropellada y no precisa; este detalle se une a la falta de definición por parte de los delanteros.

Por supuesto la situación no es la mejor y es necesario contar con un hombre de jerarquía como James. No obstante, hay que tenerlo en buenas condiciones físicas, no carente de estas. Si no se encuentra bien, es imposible ponerlo en el campo. Pero si no se lesiona y entrena adecuadamente, seguro se puede convertir en una pieza clave en el juego de la 'Tricolor', como Juan Fernando Quintero, que está entrenando con el Independiente Medellín mientras el parón de la liga de China.

¿QUÉ SE CONOCE SOBRE LA POSIBLE CONVOCATORIA DE JAMES A LA SELECCIÓN?

Lo primero es que Reinaldo Rueda ya se habría comunicado con Rodríguez. Es más, la decisión del cucuteño de ir a jugar al club Al Rayyan de Qatar en gran parte es para tener minutos de fútbol urgentemente; él sabe que si juega, seguro que lo convocarán.

Dentro de las novedades, James ya está bien físicamente y entrena a la par de sus compañeros. El debut en el fútbol catarí se podría dar este fin de semana. Su presencia en el campo tiene que ser continúo para que en noviembre su nombre sea incluido a la lista de Rueda.

Colombia jugará la doble jornada de Eliminatoria el próximo mes ante Brasil el 11 y contra Paraguay el 16; así cerrará el año competitivo y su pase al Mundial se conocerá en los primeros meses de 2022.