"Reinaldo Rueda es temeroso": le caen con todo al entrenador tras igualar con Uruguay

La undécima jornada de Eliminatorias sudamericanas, dejó un empate entre uruguayos y colombianos en la cancha del estadio Gran Parque Central, en un partido que dejó ver a los locales como dominadores durante más tramos en el partido.

El duelo, que no permitió muchas jugadas colectivas de parte del seleccionado 'tricolor', dejó clara la precariedad en zona ofensiva, al menos en este partido, en la Selección Colombia.

Ante el buen juego aéreo que históricamente ha caracterizado a la 'celeste', los colombianos quisieron jugar por esa misma vía durante gran parte del compromiso, sin embargo, como era de esperarse, los uruguayos fueron vencedores en los duelos y ganadores de los balones divididos.

Así, las críticas para el entrenador vallecaucano, no han tardado, y ya son muchas las acusaciones que recaen sobre quien fue campeón de la Copa Libertadores de 2016 con Atlético Nacional.

Iván René Valenciano, ha sido uno de los primeros en 'caerle' al estratega, y aseveró, en el programa ESPN F Show que "Reinaldo Rueda es un técnico temeroso", debido a la estrategia reflejada en el terreno de juego.

A su vez, el 'bombardero', dejó saber que "Colombia no tiene generación de fútbol", y se apoyó en que los balones largos fueron los protagonistas en el partido.

También, dejó claro que desde su perspectiva "no me gustó que no hubieran puesto a Juan Fernando Quintero, porque es un jugador para llevar la pelota; yo lo pondría también contra Brasil y Ecuador".

De esta forma, ha caído una nueva crítica de parte del exdelantero de la Selección Colombia, quien confía también en que los próximos partidos dejen ver mejores imágenes de la 'tricolor', y que la finalizar la triple jornada, hay un buen balance.