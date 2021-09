Reinaldo Rueda respira: nueva información sobre lesión de Yairo Moreno

La Selección Colombia ya se encuentra enfocada en lo que será la próxima fecha triple de Eliminatoria sudamericanas donde tiene la gran responsabilidad de sacar buenos resultados en busca de subir en la clasificación.

El cuerpo técnico se encuentra evaluando a cada futbolista que puede ser convocado para los importantes compromisos. Yairo Moreno es uno de los jugadores que más preocupa a Rueda, pues el futbolista se lesionó en el pasado partido de su club y prendió las alarmas.

El polifacético jugador recibió un golpe el fin de semana en el encuentro donde su equipo el Pachuca cayó 1-0 ante el Guadalajara por el campeonato local. Por esta razón el futbolista fue retirado de la cancha.

No obstante, se conoció por parte de los medios mexicanos que Moreno no presenta un daño grave, no hay nada de qué preocuparse y podría estar de cara a los duelos por clasificatorias.

"No presenta lesión de gravedad en su rodilla derecha. Buscando una mejor recuperación, no jugaría vs. Necaxa (23/09) y regresaría vs. América (28/09), antes de la triple fecha de las Eliminatorias", comunicó el periodista Gustavo López.

La noticia es muy positiva para Colombia, que tiene como objetivo sumar mínimo 6 puntos en las jornadas de octubre y así ascender en la tabla de posiciones, donde actualmente se encuentra quinta con 13 puntos y una diferencia de cero goles.