Reinaldo Rueda responde, con clase, a las críticas de Jorge Valdivia

La Selección Colombia ultima detalles para recibir este martes 16 de noviembre a Paraguay en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla en partido de la fecha 14 de la Eliminatoria sudamericana rumbo al Mundial de Qatar 2022.

Previo al encuentro, Reinaldo Rueda, director técnico del equipo nacional, habló en conferencia de prensa. Durante sus declaraciones, el estratega habló sobre la forma en la que afrontará el duelo ante el equipo guaraní, también del nivel de James Rodríguez y de las alternativas que tiene para el juego.

Lea también: "Tiene inteligencia, liderazgo y sinergia": Rueda sobre James y las opciones de ser titular

Sin embargo, llamó la atención la respuesta que dio el entrenador con respecto a las críticas que recibió hace pocos horas por parte del futbolista chileno Jorge 'El Mago' Valdivia, quien aseguró que el trabajo del colombiano era "malo" en la selección de Chile.

El estratega nacional evitó entrar en polémica y aseguró que lo dicho por Valdivia no lo desestabiliza y mantiene la admiración por el talento del mediocampista, a quien no pudo dirigir en su paso por el seleccionado chileno.



"No. Considero que me quedó con los elogios y los reconocimientos. Son hechos y no palabras. En ningún momento creo que pueda desestabilizarme un concepto de una persona que admiro y respeto. Un jugador que juega a un nivel excepcional, pero que en mí momento en Chile no tuve la satisfacción de convocarlo ni un solo minuto. él tendrá sus argumentos muy respetuosos para ese comentario, pero me quedó con los comentarios de los demás", dijo.

Le puede interesar: 'Chicho' Arango y Diego Valoyes ¿En los planes de Rueda para enfrentar a Paraguay?

Valdivia había asegurado que Rueda "trabajaba muy mal" e incluso había jugadores "que exigían trabajar de una manera y Rueda lo hacía de manera distinta".