Reinaldo Rueda: tres retos con Colombia, además de clasificar al Mundial

Luego de casi dos meses de incertidumbre tras la crisis de resultados que provocó la salida de Carlos Queiroz, la Federación Colombiana de Fútbol confirmó que Reinaldo Rueda será el nuevo técnico de la Selección Colombia pensando en las Eliminatorias hacia Catar 2022 como principal objetivo.

Sin embargo, el estratega vallecaucano llega con más responsabilidades más allá de la Eliminatoria, puesto que la Selección Colombia atraviesa un momento coyuntural bastante especial y el timonel deberá hacerse cargo de una reestructuración a la par de la competencia. Además de otras situaciones.

Además de clasificar al Mundial que se disputará en noviembre y diciembre de 2022 en Catar, ‘Triple R’ tiene en su camino la Copa América 2021, un certamen propuesto por Conmebol en medio de la marcha, pero que tiene a Colombia como una de las sedes, por lo que la selección local está obligada a luchar por el título.

Por ahora, la Copa América está programada para junio de 2021, pero podría aplazarse para diciembre. Sin embargo, Colombia ya tiene rivales sorteados y deberá enfrentar a Brasil, Catar, Venezuela, Ecuador y Perú (clasifican cuatro equipos a cuartos de final).

Por otro lado, Rueda tiene la difícil misión de darle a Colombia una identidad futbolística, más allá del gusto de cada uno. Tras la salida de Pékerman, con Queiroz jamás hubo una sinergia respecto a los jugadores y el DT, por ende, Rueda deberá implementar un sistema de juego claro (probablemente con James como eje) y que esto trascienda más allá de la disputa de las Eliminatorias.

Finalmente, al igual que en Chile, Rueda tendrá a cargo un difícil recambio generacional en la Selección Colombia. Probablemente después de Catar 2022 (clasifique o no), algunos jugadores como Radamel Falcao y David Ospina estarían de salida en la ‘tricolor’, por lo que él deberá darle un sano manejo a esa difícil situación sin crear traumatismos en los futbolistas y el propio equipo.

Asimismo, en base a la hoja de ruta que ya tenía Queiroz y trabajando de la mano con los encargados de las divisiones menores, deberá acercar con mayor fuerza a jugadores colombianos de corta edad que ya se destacan en el fútbol local e internacional, así como buscar una conexión ideológica y futbolística entre las categorías sub 20 y sub 17 de Colombia, enfocados en el trabajo de la selección mayor. Por todo esto, el contrato de Rueda con Colombia iría hasta 2026 y no solo hasta Catar 2022.