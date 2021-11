Repechaje Europa: Portugal e Italia en la misma zona, uno se quedará sin Mundial

Este viernes 26 de noviembre se llevó a cabo el sorteo del repechaje para el Mundial de Qatar 2022, en el cual se definieron los grupos y cruces de la UEFA en donde serán doce participantes y solo tres clasificadas.

Vea también: UEFA repechaje: así quedaron los partidos de la repesca en Europa

Así las cosas, Italia -campeona de Europa-, y la Portugal de Cristiano Ronaldo -ganadora de la Eurocopa 2016- quedaron encuadradas en el grupo C, por lo que alguna de las dos se quedará fuera del Mundial, según el sorteo celebrado en Zúrich.

Ambas selecciones se enfrentarían en el final del grupo buscando un tiquete para Qatar, pero solo una logrará la hazaña; claro, lo anterior se daría siempre y cuando superen las semifinales, contra Macedonia del Norte en el caso de Italia y Turquía para Portugal.

Todas las eliminatorias serán a partido único y en el caso de jugar la final, Portugal tendrá la ventaja de jugar en casa, lo cual también lo definió el azar mediante un sorteo.

El grupo A de la repesca europea tendrá como semifinales Escocia vs Ucrania y Gales vs Austria, mientras que por la vía B competirán Rusia vs Polonia y Suecia vs República Checa.

Le puede interesar: Repechaje Mundial de Qatar 2022: definidos los partidos, fechas y sedes

Cabe recordar que Italia no accedió a la Copa del Mundo del año 2018 disputada en Rusia, por lo que de no hacerlo acumularía su segunda cita orbital desde casa; mientras que en caso de que Portugal no acceda, significaría no volver a tener a CR7 en un campeonato del mundo.