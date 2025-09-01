Respira Lorenzo; jugador que se creía lesionado llegó a la concentración de Colombia

La Selección Colombia está a las puertas de su clasificación al Mundial 2026, el equipo cafetero tiene varias chances de avanzar a la cita orbital en estas últimas fechas de las Eliminatorias sudamericanas, pues incluso empatando contra Bolivia podría conseguir su boleto siempre y cuando Venezuela no triunfe en su partido contra Argentina.

El equipo dirigido por el técnico Néstor Lorenzo, que buscará acabar la mala racha de seis partidos sin obtener la victoria en este torneo clasificatorio, tuvo la baja de Deiver Machado por lesión (remplazado por Álvaro Angulo) y había preocupación con otro jugador que había sido sustituido en un partido con su club.

