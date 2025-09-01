Actualizado:
Lun, 01/09/2025 - 14:53
Respira Lorenzo; jugador que se creía lesionado llegó a la concentración de Colombia
El equipo 'Tricolor' afronta contra Bolivia y Venezuela las últimas fechas de las Eliminatorias.
La Selección Colombia está a las puertas de su clasificación al Mundial 2026, el equipo cafetero tiene varias chances de avanzar a la cita orbital en estas últimas fechas de las Eliminatorias sudamericanas, pues incluso empatando contra Bolivia podría conseguir su boleto siempre y cuando Venezuela no triunfe en su partido contra Argentina.
El equipo dirigido por el técnico Néstor Lorenzo, que buscará acabar la mala racha de seis partidos sin obtener la victoria en este torneo clasificatorio, tuvo la baja de Deiver Machado por lesión (remplazado por Álvaro Angulo) y había preocupación con otro jugador que había sido sustituido en un partido con su club.
Juan Fernando Quintero llegó a Barranquilla
El volante de River Plate, quien levantó alarmas en la Selección Colombia luego de verlo con hielo en una de sus rodillas tras ser reemplazado en el más reciente partido de liga argentina frente a San Martín de San Juan, fue noticia al llegar a Barranquilla este lunes para unirse a la concentración del equipo ‘Tricolor’.
Juan Fernando Quintero, uno de los habituales convocados por el técnico Lorenzo, causó preocupación y alguna duda con respecto a su llegada a Barranquilla, sin embargo, en las últimas horas fue visto llegar a Barranquilla.
Pese haber salido con molestias físicas en el último partido de River Plate, Juan Fernando Quintero se unió a la concentración de la Selección Colombia en Barranquilla. 🇨🇴— Colombia Xtra 🇨🇴 (@Colombia_Xtra) September 1, 2025
— Seguramente no fue nada grave. pic.twitter.com/ps3sC2Z6Ut
La razón del hielo en una de las piernas de Quintero
De acuerdo con información del periodista Felipe Sierra, el hielo en una de las rodillas de Juanfer obedece a un tratamiento preventivo que River Plate quiso tener en el volante por la lesión que había sufrido antes.
La fuente indica que incluso el partido de este domingo frente a San Martín de San Juan fue el primero que Quintero jugó sin dolor en esa rodilla, así que el volante de 32 años estaría totalmente disponible para los partidos contra Bolivia y Venezuela, donde sugieren que Colombia juegue con jugadores creativos ante equipos que seguramente jugarán a la defensiva, especialmente ‘La Verde’.
🚨 Desde el círculo de Juan Fernando Quintero confirman que viaja hoy a Barranquilla para sumarse a la Selección Colombia. La bolsa de hielo en su rodilla es por precaución por la afectación que tenía 🇨🇴— Pipe Sierra (@PSierraR) September 1, 2025
👀 De hecho, ayer fue el primer partido en el jugaba sin sentir dolor pic.twitter.com/3PkkshKdeC
Eliminatoria Conmebol EN VIVO: así se podrán ver TODOS los partidos
Todos los partidos de las fechas 17 y 18 de la Eliminatoria Sudamericana rumbo a la Copa del Mundo de 2026 se podrán VER EN VIVO por Fútbol RCN y la APP de Canal RCN.
Los partidos de la Selección Colombia frente a Bolivia y Venezuela se verán por la señal principal de Fútbol RCN con la narración de Javier Fernández y los comentarios de Carlos Antonio Vélez. También se escucharán en todo el país a través de La FM y Antena 2 con Eduardo Luis, Juan Felipe Cadavid, Guillermo Arango y Carolina Castellanos.
