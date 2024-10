Revelan detalle que complica a Perú con Jorge Fossati: drástica medida

La situación de Jorge Fossati en Perú parece inaguantable. El cuadro peruano despertó nada más y nada menos que contra Uruguay sobre el último minuto con un gol de Miguel Araújo. Pero, ante Brasil en Brasilia, volvieron a quedar debiendo con una durísima derrota de 4-0 en contra.

Sin duda alguna, lo que parece mantener a Jorge Fossati con ‘vida’ en la selección peruana es el triunfo ante Uruguay que les permitió salir del sótano, pese a que todavía juegan su propio mano a mano con Chile, último de la Eliminatoria en Sudamérica.

Juan Carlos Oblitas, director de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), mantuvo en RPP su confianza plena en Jorge Fossati como el orientador del combinado nacional pasara lo que pasara contra Uruguay y Brasil, "Jorge Fossati continuará en la selección pase lo que pase", dijo antes de que iniciara la doble Fecha FIFA de octubre.

Además, afirmó que no se le debe culpar al uruguayo completamente de lo que está sucediendo, “es innegable que el momento de la selección es más que delicado. Pero no podemos señalar que Fossati es el responsable de este momento”, escudando a Jorge por sus cuatro partidos en Eliminatorias.

Sumado a lo anterior, Oblitas no ha puesto en duda la continuidad de Jorge Fossati, respetando el proceso de la blanquirroja. “La confianza en Jorge Fossati y su grupo es total. Desde mi punto de vista no va a cambiar. No ha pasado por mi cabeza cortar el proceso. Nunca lo hemos conversado. Vamos a pelear hasta el final".

SE DESTAPÓ LA VERDADERA RAZÓN POR LA CUAL NO PUEDEN CESAR A JORGE FOSSATI

El panorama con Jorge Fossati está siendo cada vez más delicado por sus derrotas y el respaldo en su proceso. La idea es seguir peleando por todo, pero en últimas horas, se destapó el verdadero problema que tiene a la FPF reconsiderando si cesa o no al entrenador uruguayo y busca un nuevo proceso.

Ya quedó claro que Juan Carlos Oblitas respalda el proceso y lo que han logrado hacer en este camino. La FPF, urgido en recomponer el camino, podría buscar soluciones en otros estrategas para encarar el 2025, pues, cesarlo ahora sería cortar el proceso en medio de los dos partidos restantes para finalizar el año.

Lo que tiene pensando a la FPF y a Juan Carlos Oblitas es nada más y nada menos que la millonaria suma que le deberán pagar al charrúa en caso de ser despedido. Según Bolavip Perú, la cifra oscila en los 1,57 millones de dólares que deberán hacerle llegar a Jorge Fossati.

En ese orden de ideas, la FPF estaría pensando en tomar medidas drásticas para buscar un cambio de cara en el seleccionado blanquirrojo. Pues, desde la federación no verían con malos ojos pedirle la renuncia para evitar este millonario pago a Jorge Fossati.