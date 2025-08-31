Revelan estado físico de Jhon Durán; la verdad de su exclusión en Selección Colombia

La prensa turca revela el estado físico de Jhon Durán

Después del episodio con Jhon Durán el pasado junio, había gran expectativa de saber si el delantero de 21 años iba a ser llamado por el entrenador argentino, sin embargo, en el último partido del Fenerbahce (por Champions ante Benfica) una llamativa lesión al final del compromiso dejó a los hinchas con dudas de su presencia en la Selección Colombia.

Pese a que en el video de la lesión de Durán no se evidencia un golpe o una caída fuerte del delantero, la prensa turca reveló que sí es cierto que el colombiano sufre de una molestia y que incluso la lesión lo pone afuera de la convocatoria para el próximo partido del Fenerbahce, el cual se llevará a cabo este domingo 31 de agosto por la fecha 4 de la Superliga de Turquía.

"El equipo médico ha optado por darle descanso para este partido para evitar riesgos. También se perderá la selección nacional debido a su lesión. Dedicará el descanso a la recuperación", informaron desde territorio turco, añadiendo que no se trata de una lesión grave, pero la cual sí requiere tiempo de reposo.