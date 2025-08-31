Actualizado:
Revelan estado físico de Jhon Durán; la verdad de su exclusión en Selección Colombia
El delantero antioqueño es noticia desde territorio turco.
En la lista de 26 jugadores que conforman la convocatoria de la Selección Colombia para los últimos dos partidos de las Eliminatorias sudamericanas al Mundial 2026, el nombre de Jhon Jáder Durán no aparece incluido.
El actual delantero del Fenerbahce había sido protagonista de una gran polémica en la pasada concentración de la selección cafetera, pues el jugador fue desconvocado tras el partido contra Perú por unas molestias físicas en su espalda, sin embargo, reportes sugirieron que su salida habría obedecido a un encontronazo que tuvo con el técnico Néstor Lorenzo y con James Rodríguez en el camerino del Estadio metropolitano de Barranquilla durante el entretiempo del juego ante los ‘incas’.
La prensa turca revela el estado físico de Jhon Durán
Después del episodio con Jhon Durán el pasado junio, había gran expectativa de saber si el delantero de 21 años iba a ser llamado por el entrenador argentino, sin embargo, en el último partido del Fenerbahce (por Champions ante Benfica) una llamativa lesión al final del compromiso dejó a los hinchas con dudas de su presencia en la Selección Colombia.
Pese a que en el video de la lesión de Durán no se evidencia un golpe o una caída fuerte del delantero, la prensa turca reveló que sí es cierto que el colombiano sufre de una molestia y que incluso la lesión lo pone afuera de la convocatoria para el próximo partido del Fenerbahce, el cual se llevará a cabo este domingo 31 de agosto por la fecha 4 de la Superliga de Turquía.
"El equipo médico ha optado por darle descanso para este partido para evitar riesgos. También se perderá la selección nacional debido a su lesión. Dedicará el descanso a la recuperación", informaron desde territorio turco, añadiendo que no se trata de una lesión grave, pero la cual sí requiere tiempo de reposo.
Fenerbahçe'de Jhon Duran'ın çok ciddi bir sakatlığı yok. Sağlık ekibi risk almamak için bu maçta dinlendirmeyi tercih etti. Sakatlığı nedeniyle milli takıma da katılmayacak. Arayı tedavi ile geçirecek. https://t.co/ftqbNtFTvE— Gürkan Ak (@GurkanAk) August 30, 2025
