Revolcón en Eliminatorias: Bolivia, Perú y Chile clasificarán directamente al Mundial

Este jueves 4 y martes 9 de septiembre se jugarán las últimas fechas de Eliminatorias Sudamericanas con necesidades claras tanto para Bolivia como para Perú que pueden todavía clasificar a la Copa del Mundo por medio del repechaje, siempre y cuando ganen sus partidos y se les den otros resultados, especialmente mirando a Venezuela que también está buscando la repesca.

Chile en estas Eliminatorias ya no tiene opción y solo espera salir a cumplir con sus obligaciones enfrentando a sus similares de Brasil y de Uruguay. Dos partidos complejos para Nicolás Córdova que se estrena en el banquillo de la ‘Roja’.

Con opciones claras todavía para Bolivia y Perú, apareció una noticia que ilusiona bastante a la ‘Verde’ y a la ‘Bicolor’ en busca de sellar la clasificación para una Copa del Mundo de nueva cuenta. Además, esto también ayudaría a selecciones como Chile que está en crisis de resultados y sin participar en Mundiales desde 2014.

EL CAMBIO QUE PLANTEA FIFA QUE AYUDARÍA A BOLIVIA, PERÚ Y CHILE EN ELIMINATORIAS

Las tres selecciones han sido las peores en este ciclo de Eliminatorias. Bolivia solo ha sacado la casta en condición de local jugando en El Alto que se ha convertido en su fortín y un estadio de miedo para las otras nueve selecciones por los 4,150 metros sobre el nivel del mar. Por su parte, Perú y Chile aparecen en el sótano de la tabla compitiendo por salir de la última casilla que por ahora ocupan los australes.

En ese sentido, apareció la salvación. De acuerdo con información de Esteban Edul, periodista argentino, Argentina, Paraguay y Uruguay, quienes serán sedes del Mundial de 2030 clasificarán de manera directa para afrontar la Copa del Mundo sin necesidad de disputar las Eliminatorias.

Bajo esas condiciones, tres selecciones de las diez participantes en las Eliminatorias se bajarán de la competencia y solo habría siete naciones en la pelea para sellar la clasificación. Aunque todavía no es oficial, esto ilusiona a los países que no lograrán su entrada a la Copa del Mundo en estas clasificatorias de 2026.

Pese a que tampoco se ha dicho cómo serán las Eliminatorias para el 2030, la clasificación automática de Argentina, Paraguay y Uruguay dejará a siete participantes en la disputa. Si en este momento clasifican seis selecciones de manera directa y la séptima va al repechaje, ¿clasificarían las siete participantes en las clasificatorias del siguiente Mundial?

POSIBLES ESCENARIOS DE LAS ELIMINATORIAS DE 2030

Esa es sin duda alguna la incógnita que habría en el caso de que oficialicen la clasificación de las tres sedes de manera automática. Lo otro puede ser que las primeras cuatro selecciones de las siete en pelea sellen la clasificación. Chile, Perú y Bolivia, que, probablemente no tengan a las ‘Generaciones Doradas’ de anteriores Eliminatorias tendrán que encontrar a la nueva generación que les dará entrada al Mundial.

Bolivia, Perú y Chile podrían despedirse de las clasificatorias al Mundial de 2026 sin nada, pero en 2030 podrían tener buenos resultados para sellar su cupo para la Copa del Mundo en cinco años. La información de Esteban Edul, a la espera de que se haga oficial en el próximo congreso de la FIFA sería fundamental para que las tres últimas de la presente eliminatoria puedan celebrar de nuevo la clasificación.

Sin embargo, la CONMEBOL propuso que, en celebración de los 100 años de la historia del Mundial, para la edición de 2030 clasifiquen 64 selecciones y no 48. En ese caso, seguramente las restantes siete participantes en las Eliminatorias para la siguiente cita orbital clasificarían por el aumento de cupos.

