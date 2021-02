Ricardo Gareca develó su futuro en Perú y dijo que las medidas anti covid son "peligrosas"

El seleccionador de fútbol de Perú, el argentino Ricardo Gareca, descartó este viernes renunciar pese a los malos resultados en las cuatro fechas del clasificatorio sudamericano al Mundial de Catar-2022.

"En ningún momento pasó por mi cabeza dejar la selección peruana. Tengo un contrato que cumplir", dijo Gareca en una video conferencia prensa desde Buenos Aires, donde se encuentra.

"Tenemos una misión y es llevar a la selección a una clasificación al Mundial y de no ser así, dejar algo armado. Siempre hay trabajo por hacer. Mi intención es cumplir el contrato hasta las últimas consecuencias", indicó el entrenador.

Gareca, de 62 años, dirige a Perú desde 2015. El 'Tigre' es venerado por los hinchas peruanos luego de haber llevado al combinado inca a Rusia-2018 tras 36 años de ausencia en mundiales.

Con tres derrotas y un empate en las primeras cuatro fechas de la eliminatoria, Perú acumula apenas un solo punto y es penúltimo en la tabla sudamericana, solo por encima de Bolivia, que marcha con los mismos puntos pero con peor saldo de goles.

"Si bien no tuvimos un arranque deseado estoy seguro que estamos en condiciones de darle la vuelta a las cosas", manifestó Gareca.

El siguiente partido de Perú será el 25 de marzo ante Bolivia en la altura de La Paz, donde nunca ha ganado por eliminatorias, y cinco días después recibirá a Venezuela en Lima.

Ricardo Gareca, tachó este viernes de "peligrosas" las medidas tomadas por el Gobierno para frenar el avance del coronavirus, que mantienen inactivos a los futbolistas de cara el reinicio de las eliminatorias sudamericanas al Mundial de Qatar 2022.



"Yo sé cuidarme del covid, (...) lo que no sé es cómo proceder con las medidas que se toman. Creo que el covid es peligroso, de eso no tengo duda, pero creo que las medidas también son peligrosas" porque "generan un montón de inconvenientes", espetó Gareca desde Buenos Aires, en una rueda de prensa telemática.



El entrenador del equipo blanquirrojo aseveró que la vuelta al confinamiento, y el consecuente impedimento a retomar el deporte profesional, fue un "golpe duro", una "decisión demasiado apresurada" que le "sorprendió" y le hizo recordar "el gran sacrificio" que hizo el fútbol durante la primera ola de contagios del covid-19.



"El fútbol ha dado muestra de manejarse muy bien, no veo motivo para que aquel que se maneje bien sea castigado, en cierta manera, obligado a llevar una situación en la cual sea perjudicado", criticó.