Ricardo Gareca tendría todo listo con selección: ya hay gestión para contratarlo

Chile firmó una de las peores Eliminatorias Sudamericanas en toda su historia. Último sin capacidad de reacción, Ricardo Gareca y Nicolás Córdova nunca le encontraron el camino al combinado nacional que perdió una nueva chance para sellar la clasificación a un Mundial.

En ese sentido, Ricardo Gareca podía perder varios puntos de cara a tomar a otra selección por esta decepción que evidentemente, mancha bastante el buen nombre del argentino que terminó sin nada en las Eliminatorias Sudamericanas. Sin embargo, tras las clasificatorias, su perfil ha sido prioridad en varias selecciones del continente.

Perú sacó a Óscar Ibáñez, y, como era de esperarse, sonó Ricardo Gareca para volver a tomar las riendas. Si Bolivia no sellaba el repechaje, era un nombre que gustaba en la federación boliviana. Además de todo, Venezuela, que cayó eliminada sobre la hora también cesó a Fernando Batista.

Con la salida de directores técnicos, se abre una nueva oportunidad para el ‘Tigre’ que podría empezar la gestión en los próximos días si se llega a un acuerdo de cara a las Eliminatorias de 2030. Por ahora, Ricardo es una de las prioridades y podrían cerrar todo en las siguientes semanas antes de afrontar las Fechas FIFA finales del 2025.

VENEZUELA SUEÑA CON RICARDO GARECA

Tras la salida de Fernando Batista, aparecieron varios candidatos para tomar la ‘Vinotinto’. César Farías fue uno de los primeros con la posibilidad de regresar al combinado venezolano, pero lo desmintieron. Además, Gerardo Martino y Luis Zubeldía también sonaron.

Dos argentinos en la pelea con Ricardo Gareca que también se ha asomado en los últimos días. Gareca, pese a la decepción con Chile sería el gran candidato. De acuerdo con la información de Mariano Olsen, la Federación Venezolana de Fútbol ya inició gestiones con el ‘Tigre’ para ofrecerle el puesto de director técnico de cara a las Eliminatorias de 2030.

Además, la idea es que el nuevo entrenador de la selección de Venezuela siga la misma línea de los últimos estrategas. Es decir, en la Federación no quieren a un estratega local, seguirán apostando por extranjeros, entre ellos, con la prioridad de argentinos.

El medio peruano RPP escribió que Venezuela va en serio por el anterior entrenador de la selección Perú y Chile, “Ricardo Gareca es la prioridad para asumir el buzo de la Selección de Venezuela, de acuerdo con información de periodistas venezolanos como es el caso de Alfredo Coronis del Canal Televen”.

LA NEGATIVA CARA QUE DEBE CAMBIAR RICARDO GARECA

A Ricardo Gareca le quedó grande tomar las riendas de Chile. Una pobre cara que mostró a lo largo de su estancia en la ‘Roja’ que inició en la Copa América de 2024. Se fueron sin nada en la fase de grupos y, además, en las Eliminatorias tampoco pudieron salir del fondo de la tabla.

Con Venezuela en caso de que se concrete su llegada, Ricardo deberá arreglar la mala cara que tuvo a lo largo de su dirección técnica con Chile y tendrá que sellar la clasificación al primer Mundial de la ‘Vinotinto’ que estuvo muy cerca de lograr repechaje.

Todavía no hay nada confirmado en la contratación de Ricardo Gareca por la selección de Venezuela, pero siendo la prioridad, el ‘Tigre’ se acercaría a las filas del seleccionado venezolano para iniciar las Eliminatorias rumbo al Mundial de 2030.