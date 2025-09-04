Ronaldinho habló de la ausencia de Neymar en Brasil
El astro brasileño dio su opinión sobre lo que está pasando con Neymar en la selección brasileña.
Ronaldinho, histórico jugador brasileño que salió campeón de la copa del mundo 2002 siendo parte fundamental de ese equipo, se pronunció sobre la situación actual de la selección carioca.
En la conferencia de prensa previa al amistoso en conmemoración por los 60 años del Mineirao el astro brasileño habló sobre la ausencia de Neymar en las últimas convocatorias de Brasil.
Neymar es una de las ausencias que más revuelo ha causado en la última convocatoria de Ancelotti para esta fecha de eliminatorias, después de una disputa mediática entre el jugador y el entrenador, Ronaldinho Gaucho salió a dar su opinión sobre la situación.
“Tiene que ayudarnos a ser campeones del mundo”
Ronaldinho uno de los jugadores con más talento de la historia, se pronunció frente a la ausencia de Neymar con la selección.
Creo que será un proceso es Ney, no hay vuelta atrás. Pronto estará ahí, tiene que ayudarnos a ser campeones del mundo de nuevo
También se animó a dar unas palabras sobre el técnico a quien dice conocer y respetar mucho. Recordemos que jugó bajo sus órdenes en aquel Milán en el que también estaban jugadores como Kaka´, Pirlo, Seedorf, entre muchos otros.
