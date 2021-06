La Selección Colombia ya vive lo que será el compromiso ante la Selección de Argentina este martes en el estadio Metropolitano de Barranquilla. El equipo de Reinaldo Rueda se prepara para enfrentar al combinado argentino que encabeza uno de los mejores jugadores del mundo: Lionel Messi.

Por tal razón, Rueda sabe que para evitar cualquier sorpresa con ‘Lio’, no se puede “alterar” el juego que se mostró ante el seleccionado peruano: “Considero que el estilo de juego (de Colombia) no pasa por alterarlo, es el ADN que tiene el jugador colombiano, y que por la presencia de Lionel no creo que se altere, hay que tomar recaudos, y hay que tomar las situaciones analizadas para el partido de este martes".

Asimismo, indicó que varios de sus jugadores han tenido la oportunidad de enfrentarse a Messi en partidos anteriores, por lo que conocen el juego del astro argentino: “Por la gran diferencia que marca Messi, por su potencial y talento hay que tener recaudos. Muchos de ellos lo han enfrentado, lo conocen bien y saben sus virtudes”.

Por otra parte, el seleccionador colombiano dejó claro que para evitar cualquier sorpresa de Messi, se le debe quitar el balón: “Debemos hacer un juego de solidaridad colectiva, de posesión del balón, mientras Colombia conserve la posesión del balón es algo importante para neutralizar a Messi, y hacer que tenga un mínimo contacto con el balón”.

Hay que resaltar que la Selección Colombia ganó el compromiso anterior ante Perú, mientras que Argentina empató en casa ante el seleccionado chileno, por lo cual, deberán buscar los tres puntos a como dé lugar para no alejarse de los primeros puestos de las eliminatorias sudamericanas.