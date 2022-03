Rueda se pifió: el polémico gesto del DT, luego de la eliminación en Venezuela

Sin duda alguna, uno de los nombres más mencionados luego de la eliminación de la Selección Colombia en el camino a Qatar, fue el técnico Reinaldo Rueda.

El entrenador puso fin a su paso por el combinado nacional tras el desenlace que tuvieron los colombianos en las clasificatorias. Después del encuentro, Reinaldo Rueda dio las explicaciones del caso y prácticamente dio por concluido su segundo ciclo en el equipo ‘tricolor’

Sin embargo, el entrenador también fue criticado por un gesto que hizo luego de la salida del bus del estadio en Puerto Ordaz.

En el vehículo donde se transportaban los jugadores de la selección Colombia y el cuerpo técnico, se pudo apreciar a Reinaldo Rueda en una de las tomas; este optó por hacer un saludo con el pulgar hacia arriba.

El hecho no pasó desapercibido, ya que fue criticado por varios periodistas, entre ellos Adolfo Pérez, de ESPN.

"No Reinaldo, no hagas eso. Saluda de otra manera, pero no pongas el pulgar arriba que estamos todos con el pulgar abajo. Muy mal gesto eso que te acabamos de ver. Nosotros no estamos con el pulgar arriba. Estamos con el pulgar abajo y hace mucho rato", dijo.

Y añadió Adolfo Pérez, "desde los jugadores hasta el técnico los vi como muy sonrientes, cuando nosotros estamos muy tristes".

Con la eliminación de la selección Colombia, comienza la búsqueda del nuevo entrenador para lo que será el mundial del 2026. Será un proceso largo de elección, que incluso se tardaría hasta comienzos de 2023.