Rueda, sus preocupaciones y cuándo anunciará la próxima convocatoria

Este jueves 12 de agosto, el técnico de la selección Colombia, Reinaldo Rueda, entregó un balance de lo que fue el morfociclo de preparación con jugadores de la liga Betplay. El entrenador aseguró que era necesario este trabajo, teniendo en cuenta los rivales de las próximas jornadas.

El entrenador confirmó que el próximo 24 de agosto se entregará la lista de convocados para los tres partidos de la jornada de la Eliminatoria. También aseguró que el viaje a Bolivia será el 27 del mismo mes, esperando allí a poder recibir a los jugadores.

"La convocatoria saldrá el 24 de agosto y viajaremos el 27 del mismo mes a Santa Cruz de la Sierra que será nuestra base en Bolivia. Allá llegaran los jugadores de la Liga BetPlay y los del exterior para hacer una acondicionamiento con los deportistas a la altura", dijo Rueda.

El entrenador del equipo nacional mostró además su preocupación por los cierres que se están presentando en Europa y las complicaciones que podrían darse con la salida de los futbolistas desde ese continente hacía Sudamérica. Sin embargo, dijo que mientras los futbolistas estén en condiciones, todos pueden ser convocados.

"Estamos a la expectativa con los cierres que están realizando algunos países con el tema de la pandemia. Siempre y cuando los jugadores estén bien, son todos elegibles", explicó el entrenador colombiano.

Igualmente, de las características que encontró en los jugadores de la liga colombiana, Reinaldo Rueda aseguró que con los cambios en el calendario y los diferentes restos que hay en cada uno de esos partidos, tener en el radar a estos deportistas locales, será clave para tener nuevos jugadores.

"Indudablemente este grupo que trabajó acá será importante. El calendario de Eliminatorias cambió, con esta evaluación que hicimos, deseamos que los jugadores sigan trabajando bien con sus clubes", explicó el entrenador.

Finalmente, Reinaldo Rueda aseguró que teniendo en cuenta que la convocatoria saldrá cuando en Europa estén iniciando las temporadas, espera poder sumar varios jugadores de la liga local y otros más de México y Argentina, esperando que varios de ellos hayan tenido minutos en cancha.

"No es fácil la elección de los jugadores. Tenemos jugadores que vienen jugando con regularidad como los que están en Colombia, México, Argentina y Estados Unidos. En Europa aún no comienzan", finalizó el entrenador.