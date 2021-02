Rueda tendría la primera baja para los partidos ante Brasil y Paraguay

A pesar que faltan unas semanas para dar inicio a las Eliminatorias del Mundial a Qatar 2022, las noticias no paran para la Selección Colombia, ya que se ha venido especulando que algunos hombres del combinado nacional no podrían ser convocados por parte del estratega Reinaldo Rueda.

Uno de esos nombres es el del delantero de los Rangers, Alfredo Morelos, quien por disposición del Gobierno de Escocia, no podrá salir del país por consecuencias de la pandemia del coronavirus.

“Alfredo Morelos, estrella de los Rangers, se perderá los enfrentamientos con Colombia”, fue el titular del diario ‘Daily Record’. No obstante, Morelos no sería el único que no podría estar en la convocatoria, ya que “Alfredo, junto con James Rodríguez y Yerry Mina del Everton , el tapón de los Spurs, Dávinson Sánchez, el mediocampista del Bournemouth Jefferson Lerma y Steven Alzate del Brighton, tendrán que perderse los glamorosos enfrentamientos contra Brasil y Paraguay”, encuentros que son correspondientes a la quinta y sexta fecha de las eliminatorias sudamericanas.

Hay que recordar que Rangers no quiere arriesgarse a que Morelos tenga que ausentarse de los compromisos, debido a que tendría que hacer una "cuarentena obligatoria innecesaria".

Por otra parte, el estratega Reinaldo Rueda sabe que esto se podría convertir en una realidad y por tal razón, hizo un microciclo con jugadores de la Liga Betplay para tener otros jugadores a la mano, en caso de no poder contar con los futbolistas habituales.