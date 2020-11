Salen a la luz los nombres de los jugadores que pelearon con James en la Selección

Luego de la humillante derrota que sufrió la Selección Colombia a manos de Ecuador en el marco de la fecha 4 de las Eliminatorias Sudamericanas, se han conocido numerosos detalles de problemas internos en el camerino de la ‘tricolor’ y que involucran al técnico Carlos Queiroz.

En el programa ‘En La Jugada’ de RCN Radio se conoció que hubo fuertes discusiones en el camerino durante el partido contra Ecuador por los favoritismos de Carlos Queiroz con James Rodríguez, los cuales molestaron a otros jugadores de menor renombre en la Selección; además, esto se habría presentado en algunos entrenamientos de esta doble jornada de fecha FIFA.

Lea también: Carlo Ancelotti confesó por qué James ha bajado su nivel y cómo recuperarlo

Bajo ese contexto, en el programa ‘La Luciérnaga’ se revelaron más detalles, incluso los nombres de los jugadores de la Selección Colombia que se habrían molestado con James Rodríguez, a tal punto de un supuesto contacto físico.

“Ya en Barranquilla habían peleado. James (Rodríguez) en Barranquilla se había agarrado con Lerma y con Dávinson Sánchez… Cuando Queiroz los regañó, le dijeron: ‘Nosotros rendimos y no moleste’, más o menos”, trascendió.

De interés: Todos contra James y Queiroz: detalles de la pelea en el camerino de Colombia

“A uno de los que dijo ‘no moleste’ pues no lo metieron a jugar (contra Ecuador). Esto es de buena fuente, o si no, no lo mencionaría”, concluyó la información.

Así las cosas, todas las miradas siguen apuntando a James Rodríguez; además, se habla de una división en el camerino donde algunos jugadores están a favor del DT, otros en contra y un grupo más pequeño en la mitad de toda la discordia.

Respecto a Queiroz, se espera que su salida se pueda dar antes de cerrar este año y negociar una indemnización; incluso hay candidatos como Juan Carlos Osorio y Luis Fernando Suárez para reemplazarlo. Y en cuanto a los jugadores, habrá que esperar el comportamiento futbolístico y personal en la convocatoria del mes de marzo para enfrentar a Brasil y Paraguay en las Eliminatorias.