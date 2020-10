Santiago Arias contó detalles del tiempo que le llevará para recuperarse

Santiago Arias tuvo una fuerte lesión en el tobillo en el partido frente a Venezuela en la primera fecha de Eliminatoria. El futbolista habló con Nexo ESPN sobre cómo a vivido las horas posteriores al difícil momento, además se refirió al tiempo que le llevará para recuperarse.

"Lo que viene es duro, difícil; hablé con jugadores que tuvieron la misma lesión y dicen que es sencilla pero que la recuperación es dolorosa. Me dicen que son 5 o 6 meses. Ojalá sea menos. Ahora viajé con un fisioterapeuta de la Selección que va a estar conmigo en Bogotá y otro irá conmigo a Madrid", contó.

"Allá junto a los médicos del Atlético y del Leverkusen estarán conmigo en la operación y la recuperación posterior. Ahora solo me toca tener el pie arriba para que circule la sangre porque tengo un hematoma muy grande", agregó Arias, que luchará para poder recuperarse lo más pronto posible.

Asimismo, Arias contó lo que vivió cuando tuvo la lesión, pues para él fueron momentos muy complicados.

"Lo más impactante fue cuando me toqué el tobillo y sentí que no estaba en su sitio. No fue tan doloroso porque estaba caliente. Cuando me lo acomodan es cuando más me duele porque el cuerpo se enfría. Después el dolor va creciendo".

Por último, Santiago Arias resaltó el apoyo de todos los jugadores de la Selección Colombia, en especial de Falcao García, el capitán que sabe qué es vivir por ese complicado momento.

"Falcao te motiva aún más. Estuvo en todo momento conmigo y con los demás jugadores apoyándome. Yo todavía estoy joven y tengo mucho por delante", concluyó.