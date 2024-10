Santiago Arias se destapa tras su regreso a la selección Colombia: "estar afuera es complicado"

Colombia pasa la página tras la derrota del equipo en El Alto ante Bolivia, pues el conjunto de Néstor Lorenzo ya se encuentra en Barranquilla para el compromiso de la doble fecha de eliminatorias ante Chile.

Sin duda, el juego ante los dirigidos por Ricardo Gareca es uno de los más llamativos de la jornada por el momento que vive la Roja, uno de los rivales más complicados para Colombia en Barranquilla.

Pese a esto, figuras como Santiago Arias tienen clara la visión de juego para el compromiso del próximo 15 de octubre por la décima fecha de las eliminatorias.

"Siempre tener la pelota, tener y llevar a cabo el plan de juego y respetarlo durante los noventa minutos, creemos en lo que hemos venido haciendo y enfrentar el partido con seriedad y humildad y lograr el objetivo que son los 3 puntos", mencionó el jugador ante los medios.

Para nadie es un secreto que el regreso de Arias a una convocatoria de Colombia es una de las novedades de esta fecha de octubre y el mismo jugador habló al respecto.

"Yo siempre he sido una persona agradecida, entregada a esto, a la Selección. Por muchos años me tocó lucharla, luego fui titular, por un momento llegó la lesión y bueno, me quedo con que ahora se vuelve a confiar en mi, trabajé para volver, para aportar lo que sé con las mismas ganas, energía y entrega y es bonito seguir haciendo parte de la Selección. Cuando estás por fuera es difícil porque siempre quieres estar ahí. Se que algunos que no vienen también están apoyándonos y estar afuera es complicado, pero al final cuando vuelves a jugar y a darle a tu país quieres que te agarre bien, con ritmo, anímicamente arriba y bueno, para mi es lo importante. Me ha tocado estar en todo lado, jugué una final y la vida da muchas vueltas", reveló.

Colombia recibirá a Chile en el marco de la décima fecha de las Eliminatorias el 15 de octubre. Además, visitará a Uruguay el 15 de noviembre y se medirá ante Ecuador el 19 del mismo mes en el marco de la doble fecha de Eliminatorias.