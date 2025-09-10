Scaloni confirmó lo peor para el Mundial: “Es una lástima y un riesgo”

Terminó el ciclo de las Eliminatorias Sudamericanas y Argentina acabó con una dura derrota ante Ecuador en el Monumental Banco Pichincha de Guayaquil. Los ecuatorianos se llevaron una victoria por la mínima diferencia gracias al único tanto de Enner Valencia que se despedía de la selección en el ciclo clasificatorio.

Hubo polémica por el penal que le dio la victoria a Ecuador, y por una expulsión de Nicolás Otamendi que Wilmar Roldán no perdonó. Era un partido ideal para el defensor central que regresaba como capitán a la ‘Albiceleste’ tras la baja de Lionel Messi para este compromiso que finalizaba las Eliminatorias.

Con esta tarjeta roja, de acuerdo con las normas de la FIFA, Nicolás Otamendi se convirtió en la primera baja para el Mundial en el debut de Argentina. Lionel Scaloni sabía que era un riesgo tener al experimentado defensor central en el campo de juego, pero igual lo corrió.

Y es que, el entrenador argentino afirmó que pensaba en darle descanso a Nicolás Otamendi, pero no podía dejar de darle un homenaje en el que sería su último partido en Eliminatorias. Además, era el capitán sin la presencia del astro del Inter Miami. En ese sentido, Scaloni confirmó la baja y aseguró que sabía del riesgo que tenían con alinearlo.

“ES UNA LÁSTIMA POR OTA”; LIONEL SCALONI SOBRE LA BAJA PARA EL MUNDIAL

En la rueda de prensa, Lionel Scaloni dejó claro que tendrá la baja de Nicolás Otamendi en el Mundial, “es una lástima por Ota. Sabíamos el riesgo que tenía jugar este partido con el tema de la expulsión, que acarreaba no jugar el primer partido del Mundial. Es una lástima también la sensación de que no podés meter la pierna. Jugás con una sensación extraña. Me jode por Ota, la verdad”.

Con la salida de Nicolás Otamendi del Mundial en el debut, y a la espera de conocer su primer rival en el sorteo de diciembre, Lionel Scaloni tendrá que reemplazar a un ícono de la selección de Argentina. Seguramente estará Cristian Romero como titular fijo, y para suplir al central del Benfica podría estar Leonardo Balerdi.

Además de la expulsión y la baja, Lionel Scaloni analizó el partido, “cuando el rival juega, hay veces que tenés que sufrir. Hemos sufrido sobre todo cuando nos quedamos con 10. El partido estaba complicado. Siempre estuvimos en partido, con el miedo de tener una expulsión. Ahí se desvirtuó el partido y no pudimos concretar o generar situaciones de gol. Ante un rival muy bueno el segundo tiempo fue nuestro. Pudimos hacer algo más, pero no se dio”.

NICOLÁS OTAMENDI Y SUS PALABRAS TRAS LA EXPULSIÓN

Una sensible baja para el debut y para iniciar el Mundial. Argentina deberá reemplazar en la Copa del Mundo a Nicolás Otamendi y el central no se quedó callado en las redes sociales para lamentar la expulsión y su imposibilidad de estar con la ‘Albiceleste’ en el primer partido.

En sus redes sociales, el defensor central escribió, “fue la primera con esta camiseta, no fue la tarde. Pero me quedo con las Eliminatorias que se hicieron a base de trabajo, entrega y alegría por sobre todas las cosas".

Posteriormente, dejó claro que, sin importar lo sucedido, seguirá portando los colores de la ‘Albiceleste’ con el mismo orgullo de siempre, “porque para que las cosas salgan bien, uno tiene que venir a disfrutar y saber representar esta camiseta. Orgulloso de este grupo hoy, mañana y siempre. Vamos Argentina". Además, sentenció que este fue su último partido de con la selección en las Eliminatorias.