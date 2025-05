Scaloni destapó todo: el club que quiere dirigir tras Argentina

Quedan pocos meses para que vuelvan las emociones de las Eliminatorias Sudamericanas. Argentina vuelve al ruedo para enfrentar a Chile y a Colombia de visitante y de local respectivamente. La ‘Albiceleste’, bajo las riendas de Lionel Scaloni ha ganado todo durante los últimos años y ya aseguró la clasificación para el Mundial de 2026 de manera anticipada.

Por las dos Copa América que ganó, la Finalissima y el Mundial de 2022, parece difícil que Lionel Scaloni pueda salir de la selección de Argentina en los próximos meses. Sin embargo, la Copa del Mundo de 2026 sí podría ser su última aventura como seleccionador argentino.

Lionel Scaloni puso en duda su continuidad después de ganar la Copa América de 2021 y también lo hizo cuando ganaron el Mundial un año más tarde. El timonel argentino continuó al frente del banquillo pese a las dudas de Scaloni. El argentino sabe que no estará al mando toda la vida y ya empezó a dar pistas sobre lo que puede ser su futuro.

EL CLUB QUE LE GUSTARÍA DIRIGIR A LIONEL SCALONI CUANDO SALGA DE LA SELECCIÓN ARGENTINA

Sin duda alguna, por todos los logros conseguidos por Lionel Scaloni en la selección, en Argentina quieren que firme un contrato de por vida. Seguramente no será posible y tendrán que disfrutar de Scaloni hasta cuando él vea necesario un cambio. De hecho, el entrenador ya ha indicado en varias oportunidades que le gustaría contar con la experiencia de entrenar un equipo.

En últimas declaraciones, Lionel Scaloni afirmó que, “no me marqué un plazo. Estoy bien así y voy por tiempo”. No obstante, sí dejó claro que, “me gustaría dirigir a un club y al Depor, ¿no? ¿No dijimos eso?”, referenció ante la pregunta de Siro López, periodista español y que fue jefe de prensa del club ibérico cuando él jugó en dicha institución.

El entrenador de la selección argentina también mencionó que, “la idea es dirigir a un equipo, no sé cuándo, no me urge. La Selección te permite ver crecer a tus hijos, estar con ellos, con tu esposa y eso es importante porque dar el salto al día a día no es fácil”.

¿SERÁ IGUAL DE EXITOSO QUE EN UNA SELECCIÓN?

Hay directores técnicos de clubes y otros de selecciones. Lionel Scaloni lo ha ganado todo con Argentina y podría ponerle fin a una etapa exitosa. En un equipo deberá trabajar semana tras semana para sacar adelante los partidos ligueros y eso demuestra la intensidad y responsabilidad que hay dentro de una institución.

Es distinto manejar a un club que a una selección donde los tramos son más cortos. Lo mismo le puede estar pasando a Carlo Ancelotti que tomó la responsabilidad de ponerse a cargo del combinado de Brasil y tratar de devolver la confianza para intentar ganar una nueva Copa del Mundo tras 23 años de sequía.