Scaloni le bajó la caña a la victoria de Colombia ante Brasil: "Fue engañoso"

Argentina se alista para lo que será una nueva versión del clásico sudamericano. El conjunto de Lionel Scaloni se medirá ante Brasil por la sexta fecha de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, Por ello, en la previa del compromiso, el entrenador albiceleste habló sobre lo que será el duelo.

Uno de los apartes de Scaloni hizo referencia a Colombia y lo que fue el partido entre la tricolor y el onceno auriverde. Allí, el técnico campeón del mundo resaltó el poderío de Brasil y manifestó que su derrota en Barranquilla tuvo varios condimentos inesperados.

Tras un análisis de los que fuer el partido en Barranquilla, el entrenador apuntó que dar por perdido al pentacampeón es "Egañoso”. Para el entrenador hubo varios factores en medio que acabaron marcando diferencia.

“Brasil hizo un buen partido hasta el minuto 76″ cuando llegó el primero de los dos goles de Luis Díaz. “Hay que ver el partido con Colombia. Te invito a que lo veas. Es relativo decir que viene golpeado. Desde el juego no es tan así”, señaló el técnico del cuadro argentino.

“Me parece que su entrenador tiene una manera de jugar que no la va a cambiar: nunca se sabe si es bueno o malo el momento. En el fútbol todo es posible, es Brasil y sabemos lo que hay”, manifestó el técnico respecto al estilo de juego de los dirigidos por Fernando Diniz.

Finalmente, el técnico señaló que lo único por lo que trabaja su equipo es la victoria sin pensar en como llega el rival: “Ni lo pensamos. Nosotros jugamos por nosotros. No pensamos en lo que pasaría con el rival. No es de un buen pensamiento. Jugaremos el partido y con base en el resultado veremos, pero no pensamos en eso”.

Por ahora, Argentina espera darle un golpe de gracia a Brasil en el Maracaná. El conjunto albiceleste llega al duelo tars perder ante Uruguay por 2-0 en el clásico del Río de La Plata.