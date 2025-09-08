Scaloni le teme a Ecuador: “Es de las mejores selecciones del mundo”

Este martes se vivirá la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, jornada en la que Ecuador se despedirá de su afición en este torneo antes de afrontar el Mundial. La ‘Tri’ tendrá que lidiar contra Argentina en un vibrante partido en el Estadio Monumental Banco Pichincha de la ciudad de Guayaquil.

Argentina, que, pase lo que pase en ese partido terminará las Eliminatorias de líder espera sellar una nueva victoria para ultimar detalles en busca de respetar la corona en el Mundial de 2026. Ecuador no será un rival sencillo y Lionel Scaloni teme por enfrentar a los ecuatorianos en esta última jornada.

Lionel Scaloni no podrá contar con Lionel Messi ni con Cristian Romero que fueron desconvocados y en el juego podría haber más novedades. Ecuador debe aprovechar que no estará el astro argentino y dar un golpe después de cuatro empates sin goles en línea. Por su parte, la ‘Albiceleste’ viene de golear a Venezuela con un certero 3-0 en Buenos Aires.

SCALONI PONE A ECUADOR CON UNA DE LAS MEJORES SELECCIONES DEL MUNDO

Durante la rueda de prensa previa para enfrentar a Ecuador en Guayaquil, Lionel Scaloni afirmó que hay varias cuestiones que le preocupan de medirse con los ecuatorianos en la última jornada. Si bien esta jornada se puede utilizar para ultimar detalles de cara a la Copa del Mundo, el entrenador campeón del mundo demostró su intranquilidad en este choque.

Sebastián Beccacece no la pasa para nada bien en Ecuador, pero eso no quita que generen miedo a las diferentes selecciones a las que enfrentan. Scaloni dejó claro que no va a ser un partido sencillo, dado que, “de Ecuador me preocupa todo. Para mí, Ecuador es de las mejores selecciones del mundo, no sólo de Sudamérica. Le va a poner las cosas difíciles a nosotros y a todos con los que juegue en el Mundial. Están haciendo un gran trabajo, juegan con su gente, se despiden ahí de las Eliminatorias”.

Aunque Ecuador ha carecido de pegada durante las últimas cuatro fechas, Lionel Scaloni sentenció que tendrán al frente a una selección muy ofensiva, “intentan ser muy ofensivos y lo han conseguido. Tienen un funcionamiento muy claro y será un partido muy complicado”.

Estas palabras del director técnico campeón del mundo y dos veces campeón de la Copa América no concuerdan con los pedidos de los aficionados ecuatorianos que tienen entre ojos a Sebastián Beccacece por la falta de gol que ha tenido Ecuador durante esta segunda vuelta.

Ecuador lleva cuatro empates sin goles en los últimos juegos y, además, tiene apenas 13 goles a favor durante estas 17 fechas que se han disputado. Sin embargo, se trata de la selección menos goleada con apenas cinco anotaciones en contra y como si fuera poco, es el equipo que menos partidos ha perdido.

En ese orden de ideas, la solidez defensiva de Ecuador es un claro ejemplo de lo difícil que será el partido de Argentina que es la selección más goleadora en estas Eliminatorias con 31 tantos, sacándole ocho de diferencia a Brasil que es la segunda nación con más anotaciones.

Eliminatoria Conmebol EN VIVO: así se podrán ver TODOS los partidos

Todos los partidos de las fechas 17 y 18 de la Eliminatoria Sudamericana rumbo a la Copa del Mundo de 2026 se podrán VER EN VIVO por Fútbol RCN y la APP de Canal RCN.

Los partidos de la Selección Colombia frente a Bolivia y Venezuela se verán por la señal principal de Fútbol RCN con la narración de Javier Fernández y los comentarios de Carlos Antonio Vélez. También se escucharán en todo el país a través de La FM y Antena 2 con Eduardo Luis, Juan Felipe Cadavid, Guillermo Arango y Carolina Castellanos.