Scaloni no se escondió y confesó 'temor' de Argentina hacia Colombia

Uno de los primeros detalles destacados del técnico ha estado relacionado con el momento del cuadro cafetero. Para el estratega de la albiceleste es evidente que Colombia ha sumado menos puntos de los merecidos y por ello ratificó que es uno de los equipos con más potencial para derrotar a Argentina.

Actualidad del equipo colombiano

“Es un poco extraño decir que está en un bache, para mí, Colombia ha merecido ganar un montón de partidos en los que no ha tenido suerte. Ha perdido en el último minuto en Uruguay y ha merecido ganar en otros tantos. Es un poco una clasificación engañosa, porque si hubiera ganado estaría segunda”.

Colombia entre los mejores equipos del mundo

“La estadística a veces no dice la verdad, es un buen equipo, diría de los mejores, un equipo que está a la altura de las mejores selecciones del mundo y nos va a poner las cosas complicadas. Lo que suceda internamente no sé, no estoy al tanto, tampoco me quiero meter en eso, pero es una buena Selección”.

Últimos cruces

“Lo enfrentamos muchas veces, más allá del partido en Barranquilla, que tiene unas condiciones particulares, el calor, es muy difícil jugar ahí. También los enfrentamos en la Copa, es una Selección que conocemos y tiene grandísimos jugadores, tiene una manera de jugar bastante clara que nos puede meter en problemas”.

Análisis de Colombia

“Ya lo hemos analizado, a los chicos les mostramos los que creemos que son puntos fuertes y lo que podemos aprovechar. Será un lindo partido porque jugamos en casa y será bueno que la gente los vea de cerca”.

Selección Top

“Sigue siendo una Selección top, el otro día leía que el último rival con el que España perdió fue con Colombia, no fue hace mucho. Es una Selección difícil, temible. Tiene grandes jugadores y sobretodo, que casi siempre son los mismos, se conocen, sabes muy bien a lo que juegan. Después el resultado puede variar por una cosa o por otra, pero tiene una línea marcada de juego, tiene un equipo ofensivo y es una cosa rescatable. La clasificación es engañosa, merecerían estar un poco más arriba, pero es lo que hay”.