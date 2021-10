Scaloni pondera el triunfo de Argentina y Messi critica al árbitro

Lionel Messi criticó el arbitraje del brasileño Wilton Sampaio y Lionel Scaloni celebró la victoria luego del éxito por 1-0 que Argentina logró ante Perú por la duodécima jornada de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Catar 2022.

"Partido duro, difícil de jugar. Mucho viento, ellos todos atrás dejando pocos espacios. El árbitro siempre que nos dirige hace lo mismo, pareciera que lo hace a propósito. Pero bueno tres puntos importantes que nos acerca al objetivo", escribió el capitán Lionel Messi tras el triunfo en el Estadio Monumental de Buenos Aires ante Perú.

Lionel Scaloni, por su parte, en conferencia de prensa expresó: "El equipo no reguló, seguro que no. Era un partido muy importante y había tensión por eso. No pienso que Argentina se haya conformado con el resultado. Perú juega bien, es un rival muy difícil. Más allá de la jugada del penal, creo que el partido estuvo controlado".

"Hoy se notó un poco el cansancio, jugar una triple fecha en Sudamérica es desgastante. Lo sacamos adelante y nos llevamos los puntos, que es lo que queríamos", completó el entrenador.

Por su parte, el portero Emiliano 'Dibu' Martínez sostuvo: "Sabíamos que Perú iba a ser un rival difícil y si ganaba se acercaba a los puestos de clasificación. Es un equipo muy duro y tiene un técnico argentino que nos conoce mucho".

"Realmente la solidez defensiva nos está dando alegrías. Sabemos que adelante uno o dos goles vamos a meter. Siempre lo decimos: si defendemos bien, vamos a ganar muchos partidos", añadió el jugador del Aston Villa que terminó esta triple jornada de octubre con valla invicta en los tres encuentros disputados.

"A veces no se juega bien y hay que ganar igual. Hoy creo que no jugamos como queríamos pero sí conseguimos la victoria. Me siento muy cómodo con los defensores. Leandro (Paredes) también nos da un balance a la hora de defender. Estoy seguro atrás de ellos", añadió en su análisis.

"Escuchaba a la gente y quería que la pelota no entre para darle una alegría a ellos. Todos lo festejaron como un gol. Nos llevamos los tres puntos y el arco en cero. Los que van a patear los penales obviamente son grandes jugadores y al final es suerte", completó en relación al penalti desviado por Yoshimar Yotún.