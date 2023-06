Scaloni salió en defensa de Messi y habló del futuro de Argentina para el Mundial 2026

Argentina se alista para lo que será su partido amistoso ante Australia programado para este jueves 15 de junio. El conjunto albiceleste buscará continuará su buena racha tras coronarse campeón del mundo.

En la previa del encuentro ante el cuadro oceánico, Lionel Scaloni estuvo en conferencia de prensa y habló sobre varios temas en torno a la actualidad del equipo sudamericano.

Para el entrenador del cuadro del sur del continente, las palabras de Lionel Messi sobre su futuro en el seleccionado y la posibilidad de jugar el Mundial 2026 fueron bastante acertadas.

“Sus declaraciones me parecen muy prudentes, de un tipo que no vende humo y que no miente. La realidad es que él irá evaluando su situación y, en función de cómo se sienta, tomaremos decisiones”, inició el técnico albiceleste.

Sobre el futuro de la selección, el DT apuntó: “Falta mucho para el próximo Mundial, por lo que no tiene sentido adelantarse. Con el paso del tiempo, veremos cómo se siente y si tiene la motivación. Al final del día, la capacidad de jugar al fútbol está presente en él hoy y seguirá estándolo en diez años. Eso es evidente”

Por último, defendió la decisión de Messi para fichar por el Inter de Miami: “Estoy contento de que haya decidido ir a jugar en un club y en una ciudad que lo tratarán de manera excepcional. Él estará bien y feliz jugando al fútbol, que es lo que todos deseamos. Más allá de la liga o el país en el que se encuentre, lo importante es que se sienta bien, y ahí tendrá todas las condiciones para disfrutar. Se lo ha ganado y se lo merece”.

Por ahora, se espera que el entrenador pueda continuar con la buena racha de Argentina en los amistosos. El equipo albiceleste jugará ante Australia este jueves desde las 07:00 a.m. hora colombiana.