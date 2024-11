Scaloni sufre en Eliminatorias: referente sería baja vs Paraguay y Perú

Falta una semana para que Argentina lance su convocatoria de manera oficial para encarar las Eliminatorias Sudamericanas del mes de noviembre en donde se enfrentarán a Paraguay de visita y ante Perú en condición de local. Un panorama que podría ser sencillo para definir la clasificación al Mundial de 2026, y mantener el liderato.

Sin embargo, en la previa de las Eliminatorias, Lionel Scaloni sufre bastante con los jugadores que tendrá a disposición para noviembre. Pues, el estratega argentino podría contar con Paulo Dybala que regresó de una lesión y volvió a jugar marcando el gol de la Roma ante el Torino. Paulo sería duda para volver a la competencia sudamericana esperando no recaer en algún tema infortunado que lo saque de la lista.

Pero, en medio de la celebración de recuperados, Lionel Scaloni podría perder a un campeón del mundo y de Copa América como lo es Marcos Acuña. El ‘Huevo’ no estuvo disponible en la doble fecha de Eliminatorias del mes de octubre y ahora, recuperándose de una lesión en River Plate, no hay certezas de que pueda o no estar a disposición.

MARCOS ACUÑA GENERA PREOCUPACIÓN EN ARGENTINA PARA LAS ELIMINATORIAS

En la eliminación de la Copa CONMEBOL Libertadores, Marcelo Gallardo pudo contar con Marcos Acuña, lateral izquierdo que disputó los 90 minutos en la vuelta contra Atlético Mineiro. No obstante, el lateral sigue prendiendo las alarmas en el seleccionado argentino, dado que acaba de regresar de una tendinitis en el isquiotibial de la pierna izquierda.

Para la Libertadores llegó con lo justo, y no tuvo su mejor partido, tal vez, aquejando dolencias, pero Marcelo Gallardo sabía lo que se jugaba y no pensó en sustituirlo. Con este panorama difícil para Scaloni y Acuña, hay incertidumbre, y de acuerdo con TyC Sports, el cuerpo técnico de la selección de Argentina ya tiene un plan para definir si el ex Sevilla estará o no en la convocatoria.

El medio argentino afirmó que, Lionel Scaloni tendrá contactos seguidamente con River Plate para vigilar a Marcos Acuña esperando que se ponga en óptimas condiciones para poderlo convocar para las clasificatorias del continente. La lista oficial dependerá mucho de lo que suceda con el lateral izquierdo.