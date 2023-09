Se acabó la incertidumbre: Scaloni confirmó lo que pasará con Messi

El director técnico de la Selección absoluta de Argentina, Lionel Scaloni, confirmó este domingo que el capitán Lionel Messi viajará con el resto de la delegación a La Paz para enfrentarse a Bolivia en el partido de las eliminatorias sudamericanas de la Copa del Mundo 2026, pero está en duda su titularidad.



“Viajar, va a viajar. Hoy entrenó diferenciado. Todavía faltan dos días para el partido. Tomaremos la decisión mañana o el mismo martes. Estamos para afrontar el partido en las mejores condiciones”, aseguró Scaloni en rueda de prensa.



Messi debió someterse a estudios médicos este sábado para descartar cualquier tipo de lesión, luego de que pidiera el cambio y tras convertir el gol de la victoria frente Ecuador (1-0) del jueves pasado, aunque no hubo declaraciones oficiales sobre la posible dolencia del máximo artillero argentino, Scaloni afirmó que “está en condiciones”.

Vea también: Momento de crisis en Argentina; Messi tendría las horas contadas



“Están en condiciones los dos (Messi y Cuti Romero) para afrontar el partido. Ya veremos la decisión si es de inicio, después o incluso no jugar. Sólo se entrenaron diferenciados por las típicas precauciones”, explicó el entrenador de la ‘Albiceleste’, que ante la insistencia por la titularidad de Messi remarcó: “Si está bien, juega”.



La complejidad de jugar en Bolivia se pueden presentar por la altura, ya que la baja presión barométrica puede causar una pérdida aeróbica determinante en deportistas acostumbrados a la planicie, es decir, que su cuerpo no transporta ni utiliza el oxígeno tan eficientemente.



“Tiene una dificultad añadida, pero bajo ningún concepto me voy a quejar. Todos tienen que viajar ahí. Es algo que no se puede preparar en el llano, tendríamos que viajar unos días antes y se trabajan otros aspectos”, indicó Scaloni.



Argentina se enfrentará a Bolivia el martes próximo a las 17.00 hora local (20.00 GMT) en el estadio Hernando Siles -el de mayor capacidad del país- con un aforo de 41.143 espectadores sentados a 3.650 metros de altitud, bajo una alineación similar al partido pasado sin demasiadas variantes, según su entrenador.



“En un principio, la idea es repetir, capaz, con algunas variantes. Pueden ser el ingreso de estos dos chicos (Julián Álvarez y Ángel Di María) o no, pero repito, hasta la mañana antes del partido no tomaremos la decisión. La idea está”, cerró el entrenador de Argentina.

Le puede interesar: Se conoció el motivo por el que Wilmar Roldán sacó de casillas a Messi



En lo que respecta a su rival, Scaloni destacó el trabajo que está llevando adelante su compatriota Gustavo Costas con la selección boliviana y consideró que el nivel de ambos equipos es “muy parejo”.



“El nivel es muy parejo, es una eliminatoria muy difícil y muchas selecciones darán pelea. Además, es un buen equipo y el entrenador está haciendo algo interesante que es jugar con una base siempre. Varios pueden repetir, pero sabemos que no es lo mismo jugar en Brasil que en la altura. Tenemos que estar alerta”, valoró.