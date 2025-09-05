Se confirma triste noticia de Messi en el post partido Argentina-Venezuela

La selección argentina se despidió de Buenos Aires en estas eliminatorias con un contundente 3-0 sobre Venezuela.

En un partido emotivo para los dirigidos por Scaloni, los vigentes campeones del mundo se impusieron con jerarquía sobre Venezuela. Un lapidario 3-0 con dos goles de Lionel Messi y uno más de Lautaro Martínez los argentinos sellaron una noche de ensueño en el que podría haber sido el último partido del 10 vistiendo la camiseta de su selección en Buenos Aires por eliminatorias.

En la rueda de prensa posterior al partido el seleccionador argentino confirmó triste noticia con vistas a la próxima jornada que los enfrenta en Quito frente a Ecuador.