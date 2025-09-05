Se confirma triste noticia de Messi en el post partido Argentina-Venezuela
Duras declaraciones para los argentinos, le queda poco a su máxima figura.
La selección argentina se despidió de Buenos Aires en estas eliminatorias con un contundente 3-0 sobre Venezuela.
En un partido emotivo para los dirigidos por Scaloni, los vigentes campeones del mundo se impusieron con jerarquía sobre Venezuela. Un lapidario 3-0 con dos goles de Lionel Messi y uno más de Lautaro Martínez los argentinos sellaron una noche de ensueño en el que podría haber sido el último partido del 10 vistiendo la camiseta de su selección en Buenos Aires por eliminatorias.
En la rueda de prensa posterior al partido el seleccionador argentino confirmó triste noticia con vistas a la próxima jornada que los enfrenta en Quito frente a Ecuador.
“La verdad que tendría que haber salido y no lo hizo por la emotividad del partido.”
Desde que empezó la concentración en Argentina no se ha hablado más que de la despedida de su mejor jugador, con su equipo ya clasificado varias fechas atrás dominando la eliminatoria de principio a fin, en Argentina la preocupación pasó de ser por el resultado a ser por un jugador en específico.
Lo que empezó como una fiesta con una ovación y mucha alegría terminó con enorme tristeza al ser conscientes de que el paso del tiempo llega a todos. La figura de Lionel Messi trasciende edades, situaciones y partidos, el mejor jugador de la historia podría haber jugado su último partido no solo en Buenos Aires sino en unas eliminatorias camino a un mundial. El 10 argentino debutó en eliminatorias el 3 de septiembre de 2005 y poco más de 30 años después se está despidiendo de esta competición como el máximo goleador con 36 goles en 72 partidos, participe de 6 clasificaciones consecutivas de su selección a la copa del mundo.
A Ecuador no viaja
Del partido de Leo (Messi) hay poco que comentar. No va a viajar a Ecuador, ha terminado cansado. La verdad que tendría que haber salido y no lo hizo por la emotividad del partido. Más o menos ya lo habíamos hablado de que juegue todo el partido, pero tendría que haber salido. Ha terminado bastante cargado, así que a Ecuador no va a ir. Merecido tiene pasar unos días con su familia
Afirmó el director técnico argentino después del partido. En zona mixta el capitán argentino dio un parte de tranquilidad aclarando que está bien pero viene de una lesión y para tranquilizar a la gente confirmó “en octubre nos volvemos a encontrar para los amistosos”.