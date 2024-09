Se conoció la lesión de Jefferson Lerma que lo sacaría de la Selección Colombia

Se encendieron las alarmas en la Selección Colombia este domingo 1 de septiembre, después de que se informara que el mediocampista Jefferson Lerma sería baja en la convocatoria realizada por Néstor Lorenzo para enfrentar a Perú y a Argentina en la Eliminatoria Sudamericana.

La noticia sobre Lerma se conoció después de su ausencia en el empate de su equipo Crystal Palace 1-1 en condición de visita frente a Chelsea en duelo de la fecha 4 de la Premier League.

Lea también: Selección Colombia: A Néstor Lorenzo le meten presión para la Eliminatoria

Después del partido, el director técnico Oliver Glasner fue consultado por la situación del colombiano, quien no estuvo ni siquiera en la lista de concentrados.

"Lerma tuvo un problema en su pie después del día de descanso. Volvió y le dolía, no podía ponerse los guayos y obvio no podía jugar. No sabemos de dónde salió la molestia pero sí tenía mucho dolor", comentó el estratega.

Le puede interesar: Alarma en Perú para recibir a Colombia en Eliminatorias: figura sufrió conmoción cerebral

Ante esta situación, se puso en duda la presencia de Jefferson Lerma en la Selección Colombia, aunque se estaría a la espera de una comunicación oficial entre el cuerpo médico del equipo naconal con el de Crystal Palace.

Se espera que en las próximas horas se defina si el mediocampista hará parte de la concentración o se convocará a un nuevo jugador para enfrentar a Perú y a Argentina en las fechas 7 y 8 de la Eliminatoria Sudamericana rumbo a la Copa del Mundo de 2026.