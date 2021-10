"Se equivocó": Zúñiga le 'dio' a James y le hizo un pedido especial a Rueda

James Rodríguez no deja de ser tema de conversación en el entorno de la Selección Colombia, ni siquiera en la previa de un compromiso tan importante como el de este jueves en Uruguay por las Eliminatorias al Mundial de Qatar 2022.

Vea también: Se armó la polémica: "Decirle leyenda a James me parece una falta de respeto total"

El jugador, hoy en Al Rayyan, es extrañado en la 'tricolor', principalmente por aquellos que hicieron parte del equipo cafetero en Brasil 2014.

Es el caso de Camilo Zúñiga, quien cree que James le hace falta a la Selección, más allá de reconocer que el futbolista se equivocó con Reinaldo Rueda.

"En este momento a James lo necesitan todos y es un referente. ¿Qué no era la manera? no era la manera, está bien, pero es un referente, todos lo sabemos. Que la manera no era, no era. Se equivocó, nos equivocamos todos", dijo Zúñiga en Caracol.

Le puede interesar: "Un placer": James se exhibe con David Beckham

"Él nos necesita, ahora nos necesita, cuando esté bien hay que llamarlo, y fuera de eso nos da una mano grandísima, porque le sube el autoestima a los pelaos que están llegando ahí, a mí me consta", añadió.

James Rodríguez, de momento, está en proceso de recuperación por una nueva lesión en la pantorrilla.

El jugador nacido en Cúcuta estaba en los planes de Reinaldo Rueda para los partidos de Eliminatorias en octubre.

Sin embargo, Rodríguez no pudo sumar sus primeros minutos en la temporada, hecho que impidió su convocatoria por parte del seleccionador.