Se pudrió todo en Uruguay: Agustín Canobbio rompió el silencio contra Bielsa

Pese a que cada vez falta menos para el inicio de la doble fecha de las Eliminatorias, lo cierto es que la polémica en Uruguay no para tras las declaraciones de Luis Suárez contra el entrenador Marcelo Bielsa.

El jugador de Inter Miami habló sobre el trato del entrenador argentino en la concentración de los Charrúas, además de denunciar que Agustín Canobbio fue recogebolas en uno de los entrenamientos durante la Copa América.

Tras mucha especulación, el mismo Canobbio rompió el silencio y contó como fue su conflicto con Marcelo Bielsa.

"Hubo muchas faltas de respeto y constantes, y yo soy muy respetuoso en todo mi andar, llegó un punto que estalle. Se lo dije en la cara a Bielsa, que me faltó el respeto", detalló en entrevista con Carve Deportiva.

Del mismo modo, el jugador reconoció diferentes injusticias a lo largo de la carrera, pero destacó que lo vivido con Bielsa es algo más que injusto.

"He soportado mucha cosa en lo que va de mi carrera, pero llega un punto en que somos humanos y tenemos ese temperamento y yo lo tengo. Valoro lo que soy como persona y como jugador. Hubo una fecha en concreto que a mí me impactó mucho, me echó la culpa de haber perdido un partido, el partido con Ecuador. Somos 11 jugadores y me echó la culpa a mí", mencionó el charrúa.

Así mismo, Canobbio respaldó a Luis Suárez y reconoció que todo lo dicho por el histórico jugador es verdad

"Firmo abajo de todo lo que dijo Luis, está en lo cierto y es toda la verdad. En una práctica, habíamos tenido un intercambio de palabras con Marcelo y se me minimizó adelante de todo el grupo y fue ahí que Suárez me dijo que lo dejara hablar a él y que no me exponga".