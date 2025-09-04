Se retrasó el inicio de Colombia vs Bolivia, ¿por qué?

Este jueves 4 de septiembre se efectúa el partido entre la Selección Colombia y Bolivia por la fecha 17 de las Eliminatorias sudamericanas para la Copa del Mundo 2026. El juego estaba programado para las 6:30 de la tarde, en simultáneo con tres de los cuatro duelos restantes de la jornada.

Sin embargo, hubo un inconveniente que impidió que el choque entre colombianos y bolivianos iniciara a la hora pactada, y tuvo que retrasarte un par de minutos, por lo que se faltó a la idea de que los partidos empezaran a la par.

La razón por la que Colombia - Bolivia no empezó a las 6:30

Un problema con las luminarias del estadio Metropolitano de Barranquilla hizo que el partido Colombia vs Bolivia empezara sobre las 6:32 de la tarde. El daño no fue grabe, y en el transcurso del juego no se volvieron a presentar inconvenientes de este tipo.