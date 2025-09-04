Actualizado:
Se retrasó el inicio de Colombia vs Bolivia, ¿por qué?
El partido estaba programado para las 6:30 p. m. en el estadio Metropolitano de Barranquilla.
Este jueves 4 de septiembre se efectúa el partido entre la Selección Colombia y Bolivia por la fecha 17 de las Eliminatorias sudamericanas para la Copa del Mundo 2026. El juego estaba programado para las 6:30 de la tarde, en simultáneo con tres de los cuatro duelos restantes de la jornada.
Sin embargo, hubo un inconveniente que impidió que el choque entre colombianos y bolivianos iniciara a la hora pactada, y tuvo que retrasarte un par de minutos, por lo que se faltó a la idea de que los partidos empezaran a la par.
La razón por la que Colombia - Bolivia no empezó a las 6:30
Un problema con las luminarias del estadio Metropolitano de Barranquilla hizo que el partido Colombia vs Bolivia empezara sobre las 6:32 de la tarde. El daño no fue grabe, y en el transcurso del juego no se volvieron a presentar inconvenientes de este tipo.
En lo deportivo, se ha visto a una Bolivia muy permeable, que pese a tener cinco defensas, no es fuerte por las bandas, razón por la cual Colombia ha podido atacar estos espacios, tirando centros que no han sido capitalizados.
Asimismo, ha habido un par de individualidades de Miguel Terceros en el combinado visitante, las cuales han inquietado a la defensa local. Hubo un tiro libre que pasó muy cerca del arco de Camilo Vargas, siendo hasta entonces la opción de gol más clara del partido.
Cabe recordar que Colombia clasificará al Mundial de 2026 con una victoria ante Bolivia; de lo contrario, tendrá que esperar resultados, pero todo indica que la Tricolor terminará la noche con la clasificación a la cita orbital.
