Se rompió todo: destaparon terrible "pataleta" en el camerino de Colombia

Parece que las cosas en la selección Colombia no están del todo bien. Al menos eso dio a conocer el periodista Carlos Antonio Vélez, quien en Palabras Mayores de Antena 2 confirmó este jueves que un jugador no permitió hacer los cambios a Néstor Lorenzo e hizo una 'pataleta' en el camerino.

En su declaración, el periodista de RCN Radio inició diciendo: "Sé el milagro, pero no el santo. Me imagino el santo, pero no puedo todavía ser lo contundente que quisiera en lo que les voy a contar porque me faltan detalles informativos".

"Me han contado, fuentes de alta credibilidad, que Lorenzo sí quiso hacer cambios en el entretiempo para la segunda parte después del 2-1 (en el partido con Paraguay), pero le hicieron pataleta", añadió.

Por su parte, reconoció que esto deja ver muy mal a Lorenzo: "Me hablan de un jugador que reprobó la decisión del director técnico. Lo triste de este asunto es que, si el técnico quería hacer las modificaciones, él no se haya impuesto con la verticalidad que exige su posición".