“Se tiene que ir”: la temeraria advertencia que le hizo Valenciano a Rueda

Iván René Valenciano ha sido uno de los referentes del fútbol colombiano. El ahora panelista de diversos programas deportivos se ha vuelto tendencia por sus constantes declaraciones que causan de una u otra manera polémica.

En esta oportunidad, el exfutbolista manifestó que el estratega de la Selección Colombia se encuentra tras las cuerdas, pues la convocatoria que entregó para enfrentar a las selecciones de Bolivia, Paraguay y Chile causó ciertos disgustos en los allegados a la ‘tricolor’.

En el programa ESPN F90, Valenciano señaló en principio que él era uno de los que no estaba de acuerdo con la llegada de Rueda al banquillo técnico nacional: “Él no estaba a la altura para llegar, fracasaba en Chile”. Y es que para el barranquillero, el estratega colombiano “pierde con cara o pierde con sello”, pues si no consigue los resultados “tiene que irse”, sostuvo el ex Junior de Barranquilla.

Asimismo, Iván René fue claro al decir que a Reinaldo Rueda lo mantienen los resultados, pues le resta importancia a si James es convocado o no: “Si Rueda con James mañana pierde dos partidos, se va, se tiene que ir”, recalcó Valenciano.

Hay que recordar que por el momento, Rueda no ha dado declaraciones al respecto de lo que ha sucedido en los últimos días, pues se encuentra concentrado para conseguir nueve de nueve puntos para quedar en los primeros lugares de la tabla de posiciones.