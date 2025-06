¿Se va? Bielsa se quebró tras perder en Eliminatorias: "no tengo otra opción"

En conferencia de prensa posterior a la derrota 2-0 de Uruguay frente a Paraguay, correspondiente a la fecha 15 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, el director técnico Marcelo Bielsa brindó declaraciones en las que asumió plenamente la responsabilidad por el desempeño del equipo.

El encuentro, disputado en el Estadio Defensores del Chaco, terminó con un resultado adverso para la selección uruguaya. Con esta caída, Uruguay profundiza una racha negativa en la que los goles escasean y los puntos se alejan.

En la rueda de prensa, Bielsa se centró en el análisis del funcionamiento ofensivo de su plantel y reconoció públicamente sus falencias como conductor del proceso.

"Se van sumando partidos y se repite una constante: no generamos peligro. Tenemos un gran déficit", afirmó el entrenador, dejando en evidencia su diagnóstico sobre la situación. La falta de efectividad en el último tercio del campo ha sido una constante en los recientes compromisos del combinado celeste.

Bielsa subrayó su responsabilidad como principal tomador de decisiones dentro del equipo. "Me siento realmente responsable por el momento del equipo. Mi posición frente al problema de la falta de generación de situaciones de gol fue proponer soluciones y cuando uno propone y tiene futbolistas que en sus clubes desequilibran, y en la agrupación que yo hago no logro el objetivo, no tengo otra opción que reconocer mi ineficacia en ese sentido", señaló.

El técnico argentino no dejó margen para interpretaciones respecto a su autocrítica. Explicó que el equipo ha sido planificado con una mentalidad ofensiva, pero que no ha logrado traducir esa intención en acciones concretas dentro del área rival. "El equipo siempre está armado para atacar y no generamos peligro, yo no consigo que los jugadores que elijo generen peligro, tengo preocupación", manifestó.

La derrota deja a Uruguay en una situación comprometida en la tabla de posiciones, mientras el calendario se acorta y los márgenes de error se reducen. En este contexto, la conferencia de Bielsa se enfocó en la necesidad de revisar planteamientos y asumir las consecuencias de las decisiones técnicas.