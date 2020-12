¿Se va con Queiroz? Federación ya le tendría reemplazo a Yepes

Después de confirmarse la salida de Carlos Queiroz del cuerpo técnico de la Selección Colombia, los dirigentes de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) empiezan a ‘moverse’ para poder contratar lo más pronto posible al nuevo timonel.

No obstante, el organismo no solo está buscando al técnico ideal sino que también está observando un posible recambio en el puesto de mánager, que ocupa el ex capitán de la Selección Colombia, Mario Yepes.

Le puede interesar: Las condiciones que pondría Juan Carlos Osorio para dirigir al Pereira



Según el programa ‘La Titular’, la FCF analizaría ofrecerle el puesto que ocupa Yepes a Jorge ‘Patrón’ Bermúdez: “La Federación llamó a Jorge Bermúdez para ofrecerle ser el manager de las selecciones Colombia”.

"El Patrón puso las siguientes condiciones: que sea un proceso a mediano plazo, es decir no es un tema resultadista, la creación de un equipo técnico con absoluta y clara independencia a lo directivo", agregó el programa deportivo.



Vea también: ¿Matías Almeyda para la Selección Colombia?



Finalmente, habrá que esperar la decisión que tome la Federación Colombiana, ya que se ha especulado mucho sobre los nombres de los estrategas que llegarían a ocupar el banquillo técnico para enderezar el camino de cara a las Eliminatorias Sudamericanas.