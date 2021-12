Selección Argentina tendrá seria baja para enfrentar a Colombia en Eliminatorias

El argentino Cristian Romero, defensa del Tottenham Hotspur, estará de baja, como mínimo, hasta 2022, después de que su lesión muscular haya sido descrita como "grave" por Antonio Conte.

El técnico italiano no quiso dar plazos de recuperación a Romero, pero sí confirmó que no podrá jugar más en este 2021.



El defensa argentino se lesionó muscularmente en el partido contra Brasil en el último parón por selecciones y desde entonces se ha sometido a varias pruebas con los servicios médicos de los 'Spurs'.



"No hay buenas noticias sobre Romero. La lesión es grave y creo que va a tener que pasar tiempo hasta que podamos volver a contar con él. Hay que ir viendo su lesión día a día", dijo Conte.



"Ahora está concentrado en el proceso de recuperación. Va a necesitar tiempo. Es una pena porque es un jugador importante para nosotros, pero la lesión es grave. Enero, febrero... No sé cuándo podrá volver, pero lo que es seguro es que en 2021 no va a jugar más", añadió el italiano.

Conte sí que dio buenas noticias sobre Giovani Lo Celso, que se ha perdido los dos últimos partidos de Premier, y dijo que el argentino podrá volver con el grupo tras el partido contra el Brentford este jueves.