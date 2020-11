Este viernes 13 de octubre en el estadio Metropolitano de Barranquilla la Selección Colombia recibe al seleccionado uruguayo por la tercera fecha de las Eliminatorias a Qatar 2022.

A pesar de las quejas expuestas por parte de los ‘Charrúas’ por el horario que fijó la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) y la aprobación por la CONMEBOL, el técnico Óscar Washington Tabárez prefirió no ahondar en el tema y más bien se dedicó a hablar del compromiso en el que los uruguayos deberán ganar para no alejarse de las primeras posiciones.

Selección Colombia: a qué hora juega ante Uruguay por Eliminatorias

El partido Colombia vs Uruguay por la tercera fecha de las Eliminatorias al Mundial de Qatar 2022, se disputará desde las 3:30 pm este viernes 13 de octubre. El encuentro se antoja clave, teniendo en cuenta que los cafeteros enfrentan a un rival directo por la clasificación.



“Nosotros estamos más perjudicados. Por parte de Colombia está la lesión de Falcao pero no fue titular en ninguno de los partidos y entró sobre el final de los mismos", manifestó el estratega Tabárez.

En estas declaraciones, el estratega hizo referencia a las bajas sensibles que sufrió con Federico Valverde, Sebastián Coates, Maximiliano Gómez y Martín Silva por lo que tuvo que buscar los recambios acordes para enfrentar los compromisos de la tercera y cuarta fecha.



No obstante, el seleccionador resaltó el futbol intensivo que demuestra el seleccionado uruguayo, más allá de la alta temperatura en la ciudad barranquillera que oscila en 30 grados, además de la alta humedad.