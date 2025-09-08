Selección Colombia: confirman baja por lesión contra Venezuela

La Selección Colombia alista su participación en la última fecha de las Eliminatorias sudamericanas, pues este martes 9 de septiembre se enfrentará con Venezuela en el estadio Monumental de Maturín a partir de las 6:30 p. m. (hora colombiana).

Se tratará del partido más importante en la historia de la Selección Venezuela, teniendo en cuenta que la Vinotinto se juega la chance de acceder al repechaje intercontinental a la Copa del Mundo 2026.

Por su parte, Colombia llega ya clasificada al juego, y aspira a subir posiciones en la tabla con el fin de mejorar su posición en el ranking FIFA pensando en una colocación favorable para el sorteo del Mundial de Fútbol.

No obstante, hay una preocupación en el cuerpo técnico de la Selección Colombia, pues hay un futbolista que es 'baja' por lesión; si bien no será desconvocado, hace trabajo diferenciado y no podrán contar con él.