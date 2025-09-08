Actualizado:
Lun, 08/09/2025 - 15:05
Selección Colombia: confirman baja por lesión contra Venezuela
La Tricolor visitará a la Vinotinto este martes 9 de septiembre en Maturín.
La Selección Colombia alista su participación en la última fecha de las Eliminatorias sudamericanas, pues este martes 9 de septiembre se enfrentará con Venezuela en el estadio Monumental de Maturín a partir de las 6:30 p. m. (hora colombiana).
Se tratará del partido más importante en la historia de la Selección Venezuela, teniendo en cuenta que la Vinotinto se juega la chance de acceder al repechaje intercontinental a la Copa del Mundo 2026.
Por su parte, Colombia llega ya clasificada al juego, y aspira a subir posiciones en la tabla con el fin de mejorar su posición en el ranking FIFA pensando en una colocación favorable para el sorteo del Mundial de Fútbol.
No obstante, hay una preocupación en el cuerpo técnico de la Selección Colombia, pues hay un futbolista que es 'baja' por lesión; si bien no será desconvocado, hace trabajo diferenciado y no podrán contar con él.
Selección Colombia: el defensa que no jugará ante Venezuela
Se conoció que el defensa central Yerson Mosquera no está en plenitud física para jugar este martes contra Venezuela, como tampoco lo estuvo para el partido del pasado jueves contra Bolivia, razón por la que ha hecho trabajo diferenciado.
Aun así, el jugador no será desconvocado del equipo nacional, pues la intención de Néstor Lorenzo y su cuerpo técnico es que el jugador no pierda las instrucciones tácticas y pueda acoplarse en los partidos amistosos que se disputarán en octubre.
Cabe recordar que Yerson Mosquera, quien milita en Wolverhampton de la Premier League sufrió recientemente una rotura del ligamento colateral medial y ligamento cruzado anterior, por lo que se ausentó de las canchas por ocho meses.
En ese orden de ideas, Néstor Lorenzo analiza los defensas centrales con los que la Selección Colombia enfrentará a Venezuela, teniendo como opciones a Davinson Sánchez, Jhon Janer Lucumí y Yerry Mina.
