DT de Paraguay no se guardó nada: advirtió a Colombia y sentenció a Luis Díaz

La Selección Colombia se alista para lo que será su partido por la sexta fecha de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. El conjunto tricolor buscará conseguir tres puntos en su visita a Paraguay para marcar distancia en la tabla de posiciones.

Tras el triunfo ante Brasil, Colombia viaja para medirse ante uno de los rivales más complicados en el papel. El cuadro cafetero sabe que la visita a Asunción no es una tarea sencilla y tendrá que jugar un duelo de alto nivel para sumar los tres puntos.

En la previa del encuentro, el técnico paraguayo habló sobre lo que significa medirse a Colombia. El entrenador advirtió que no será un duelo sencillo para ninguno de los dos equipos y se refirió al trabajo especial que hará su equipo para detener a Luis Díaz.

“Vamos a enfrentar un equipo que se maneja bien de las dos maneras (con y sin balón). Tiene gente muy rápida y de mucha experiencia adelante. Las transiciones son rápidas y tenemos que estar atentos para evitar las pérdidas. Para que la tenencia nuestra se transforme en situaciones de gol para nosotros. Pero será un partido difícil en el sentido que será un rival con buen manejo de pelota, que también espera y sabe salir con la pelota”, dijo inicialmente Daniel Garnero para referirse al compromiso ante la tricolor.

El técnico añadió las dificultad de medirse a rivales como Luis Díaz: “Obviamente que vamos a enfrentar en toda esta clasificación a jugadores de altísimo nivel. Eso genera una dificultad, a nivel de equipo no vamos a hacer una marca en particular. Hay que tener más cuidado y atención con jugadores que no necesitan de muchas posibilidades para ser efectivos. Esperemos hacer un buen partido y que Luis no tenga su mejor día”.

Finalmente, el DT apuntó la importancia de hacer respetar su casa: “Nosotros tenemos que hacernos fuertes de local. El Defensores tiene que ser el lugar más cómodo para jugar el fútbol que encontremos en el mundo. Lo tenemos que lograr entre todos, con el público y el estado del campo que se ve bien. Ojalá el estadio esté lleno y que el visitante se sienta así. Tenemos que hacer de esa cancha nuestro lugar más fuerte para conseguir más puntos”.

Paraguay sabe que no tendrá un duelo sencillo ante el equipo cafetero. Colombia es uno de los equipos que más puntos ha conseguido en sus visitas a Asunción en el historial de las Eliminatorias.