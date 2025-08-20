Actualizado:
Mié, 20/08/2025 - 17:48
Selección Colombia: el jugador que debutaría contra Bolivia y Venezuela
La Tricolor primero jugará en el Metropolitano de Barranquilla y luego en el Monumental de Maturín.
La Selección Colombia alista su participación en las fechas 17 y 18 de las Eliminatorias sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo 2026, en donde enfrentará a Bolivia en Barranquilla y Venezuela en Maturín.
Si bien es cierto que una combinación de resultados haría que la Selección Colombia clasifique al Mundial incluso sin jugar, la intención de la Tricolor y de sus hinchas es que haya una victoria contra Bolivia que consolide al equipo en el próximo Mundial.
Por ende, el entrenador Néstor Lorenzo le apostará a llevar a los jugadores que mejor nivel estén mostrando en la actualidad, y allí es donde surge una posible sorpresa, pues se habla sobre la primera convocatoria de un extremo.
El futbolista que debutaría en Selección Colombia contra Bolivia
Muchas versiones indican que el extremo Kevin Serna será convocado a la Selección Colombia para los partidos contra Bolivia y Venezuela, siendo esta la primera ocasión en que el futbolista de 27 años vestirá la camiseta Tricolor.
Desde la meritocracia, la convocatoria de Kevin Serna sería justa, pues se trata de un futbolista quien, sin mucho ruido, está siendo figura en uno de los equipo más importantes de Suramérica y semifinalista del Mundial de Clubes.
Pese a que el futbolista no iba a tener continuidad en Fluminense dado que el entrenador Renato Gaúcho no lo tenía en sus planes, finalmente permaneció en la plantilla y de a poco se ha consolidado en el equipo.
La trayectoria de Kevin Serna
Es importante destacar que Kevin Serna no ha tenido paso por el fútbol colombiano, ya que su carrera profesional inició en Paraguay con Sportivo Luqueño. Posteriormente, continuó en Perú, donde incluso obtuvo la nacionalidad y defendió las camisetas de Los Chankas, ADT y Alianza Lima, hasta dar el salto al balompié brasileño con Fluminense de Río de Janeiro.
