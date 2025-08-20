Selección Colombia: el jugador que debutaría contra Bolivia y Venezuela

La Selección Colombia alista su participación en las fechas 17 y 18 de las Eliminatorias sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo 2026, en donde enfrentará a Bolivia en Barranquilla y Venezuela en Maturín.

Si bien es cierto que una combinación de resultados haría que la Selección Colombia clasifique al Mundial incluso sin jugar, la intención de la Tricolor y de sus hinchas es que haya una victoria contra Bolivia que consolide al equipo en el próximo Mundial.

Por ende, el entrenador Néstor Lorenzo le apostará a llevar a los jugadores que mejor nivel estén mostrando en la actualidad, y allí es donde surge una posible sorpresa, pues se habla sobre la primera convocatoria de un extremo.

El futbolista que debutaría en Selección Colombia contra Bolivia

Muchas versiones indican que el extremo Kevin Serna será convocado a la Selección Colombia para los partidos contra Bolivia y Venezuela, siendo esta la primera ocasión en que el futbolista de 27 años vestirá la camiseta Tricolor.