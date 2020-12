Selección Colombia: FCF aclaró todo en el caso Claudio Borghi

Luego de las recientes declaraciones de Cristian Argi, representante del técnico Claudio Borghi, quien manifestó que la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) tendría entre sus opcionados al estratega y por ende, en los próximos días tendrían una reunión entre las partes mencionadas; la FCF aclaró mediante un comunicado lo dicho por Argi.



“El Comité Ejecutivo de la FCF se permite informar que el entrenador Claudio Borghi, en este momento no es uno de los posibles candidatos para dirigir a nuestra selección nacional”, expresó la Federación Colombiana de Fútbol

Por otra parte, la FCF aclaró que no existen ninguna reunión con el entrenador y su representante: “Asimismo, se aclara que no hay ninguna reunión agendada con el entrenador o su representante. Nuestro Comité Ejecutivo seguirá trabajando de manera ardua, en el reemplazo del profesor Carlos Queiroz”.



Hay que recordar que el candidato número uno para la federación es el estratega colombiano, Reinaldo Rueda, quien aún no define su futuro con la Selección de Chile y por ende, deberán esperar la decisión del vallecaucano para buscar otras alternativas para el combinado nacional.



